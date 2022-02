Des sites de droite sur la page officielle du conseiller Mike Duggan

Il s'agit de sites tels que Rumble une plateforme canadienne de diffusion de vidéos populaire auprès de plusieurs personnalités conservatrices qui se disent victimes de censure sur les plateformes traditionnelles telles que Facebook et Twitter.

Rumble a fait la manchette en décembre dernier, après avoir annoncé un partenariat avec le futur réseau social de l'ancien président américain Donald Trump.

Des liens internet menant à des plateformes web associées à la droite conservatrice se sont retrouvés sur le site officiel du conseil municipal, sur la page de l'élu Mike Duggan. Ces liens ont depuis disparu. Photo : Capture d'écran, Ville de Gatineau

Un lien menant vers le site Locals , qui affirme également être une alternative aux réseaux sociaux plus traditionnels, s'est aussi retrouvé sur le site web de la Ville, plus particulièrement sur la page officielle du conseiller Mike Duggan.

Les deux liens, qui étaient présents sous la photo du conseiller mercredi matin, ont depuis été retirés.

Pas de veille systématique

Une porte-parole du service des communications de la Ville indique que les différentes pages web des élus municipaux ont été mises à jour le 20 janvier dernier. En début de mandat, les conseillers ont été invités à remplir un formulaire comme c'est le cas à chaque début de mandat, afin de préciser les liens qu'ils souhaitent afficher sur leur page web. Elle ajoute que chaque élu(e) a le choix d'insérer les moyens de communication qu'il ou elle souhaite.

Jusqu’à présent, la Ville ne faisait pas systématiquement une veille sur les pages web des membres du conseil municipal, écrit le service des communications dans un courriel envoyé à Radio-Canada, ajoutant qu'une directive sera élaborée puisque le conseil a adopté cette semaine un nouveau code d'éthique et de déontologie.

La porte-parole de la Ville précise qu'à la suite de cette adoption, la page du conseiller Duggan a été épurée afin de refléter le remaniement entériné.

« La Ville a pris la décision de retirer les liens puisque ces sites adoptent un ton et offrent des opinions que la Ville n’endosse pas. » — Une citation de Service des communications, Ville de Gatineau

Dans un échange de courriel avec Radio-Canada, le conseiller Mike Duggan a d'abord indiqué qu'il ne voyait pas les liens sur sa page officielle.

L'élu du District de Pointe-Gatineau, qui s'est vu retirer toutes ses fonctions politiques cette semaine à la suite de propos controversés, a ajouté par écrit que des sites de médias sociaux comme ceux que vous avez mentionnés remplaceront Facebook et Youtube, qui feront probablement faillite d'ici un an en raison de leurs pratiques de censure et de l'utilisation d'informations privées. C'est le bon moment pour nous tous de réfléchir à la vie privée, à l'éthique, à la vérité et à nos libertés.

Le conseiller a terminé son courriel en indiquant à Radio-Canada qu'il ne pouvait garantir d'autres réponses à de telles questions prévenant le diffuseur public du potentiel d'une plainte de harcèlement .

D'autres conseillers gatinois ont aussi fait le choix d'ajouter des liens menant à réseaux sociaux sur leur page officielle, la plupart Facebook, Twitter, Instagram ou Youtube. Près de la moitié des membres du conseil, soit neuf conseillers, ne proposent aucun lien aux visiteurs du site, se contentant d'y inscrire leurs fonctions politiques, leur scolarité, ou les priorités qu'ils défendront durant leur mandat.