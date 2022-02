Le recours collectif contre les manifestants du centre-ville d’Ottawa prend de l’ampleur

Les citoyens qui ont lancé un recours collectif réclament maintenant une compensation totale de 306 millions de dollars. Et leur cible va bien au-delà des camionneurs présents dans le centre-ville.

Cette démarche reçoit visiblement l’appui d’une forte partie de la population.

Lancé au départ par une seule citoyenne, ce recours collectif compte désormais 12 000 résidents. En plus des personnes qui vivent au centre-ville, la proposition de modification de l’action collective qui sera présentée en cour inclura des propriétaires de commerces dans le vaste secteur du centre-ville, et des employés, peu importe leur lieu de résidence, qui n’ont pu travailler en raison de la manifestation.

Les demandeurs du recours collectif contre les manifestants au centre-ville d'Ottawa souhaitent que le périmètre de la zone rouge soit élargi. Photo : Radio-Canada

Les demandeurs souhaitent élargir, dans l’action collective, la zone touchée par la crise. Ils veulent que le périmètre inclue désormais le centre-ville jusqu’à la rue Somerset, tout le secteur du marché By ainsi qu'une partie de la basse-ville et de la Côte-de-Sable. Ils estiment que la présence des camionneurs et de leurs partisans affecte les citoyens et les commerçants sur l’ensemble de ce territoire.

Gare aux donateurs

En plus des camionneurs qui occupent le centre-ville d’Ottawa, le recours collectif veut également cibler leurs soutiens.

Les avocats impliqués dans le recours collectif expliquent que tous les donateurs sont aussi à risque, particulièrement ceux qui ont envoyé un don sur la plateforme GoSendGo. L’avocat Paul Champ explique qu’ils doivent être ciblés, puisqu’ils participent financièrement au maintien d’une occupation illégale, en sachant fort bien que cette activité nuit au bien-être de milliers de citoyens.

Ils savaient très bien ce qu’ils faisaient. Ils étaient conscients que le mouvement était illégal et voulaient expressément que l'occupation se poursuive , a dit l'avocat.

Un résident du centre-ville d'Ottawa n'en peut plus du bruit des manifestants. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Plusieurs de ces dons sont accompagnés de messages qui encouragent les camionneurs à klaxonner et poursuivre le vacarme, en sachant pertinemment, affirme Me Champ, que ce comportement est une véritable torture pour les résidents et commerçants du centre-ville.

Il met en garde les partisans du mouvement de contestation : tous ceux qui auront contribué financièrement à la cause, depuis le 4 février dernier, risquent d’être ciblés dans le recours collectif .

Peu importe le montant offert aux convois de camionneurs, Paul Champ promet d’être implacable.

« Soyons clairs : ça ne s'arrêtera pas une fois que les camions auront quitté le centre-ville. Nous allons continuer jusqu’à ce qu’on obtienne une compensation financière pour tous les plaignants. » — Une citation de Me Paul Champ, avocat impliqué dans le recours collectif

Paul Champ indique que des enquêteurs privés s’affairent depuis deux semaines à identifier chacun des camionneurs. Il est clair que chacun d’entre eux sera nommé et ciblé dans le recours collectif, poursuit-il.

Nous avons déjà récolté les numéros de plaque d’immatriculation de plus de 400 camions de partout au Canada , dit Me Emilie Taman, qui fait aussi partie de l’équipe qui a préparé recours. Jusqu’à présent, on a identifié 34 camionneurs , par leur plaque ou des vidéos qui ont circulé sur les médias sociaux. Il y aurait aussi 13 organisateurs dont l’identité a été confirmée jusqu’à présent. Elle se dit confiante, avec les recherches en cours, de pouvoir identifier l’ensemble des manifestants.

Un des manifestants qui participe à l'occupation du centre-ville d'Ottawa (Archives) Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

L’avocate est convaincue que les camionneurs pensent agir en toute impunité, en croyant que ce ne seront que les organisateurs qui seront responsables. Ils font fausse route , tranche-t-elle.

« Je pense qu’il y en a plusieurs qui n’ont pas compris à quel point ils peuvent être tenus responsables pour leurs actions des 20 derniers jours. Aujourd’hui, avec cette annonce, on espère qu’ils vont comprendre que c'est une grande menace. » — Une citation de Émilie Taman, avocate impliquée dans le recours collectif

Les avocats qui préparent la proposition modifiée du recours collectif décrètent qu'il est temps de tout arrêter, et ajoutent à l'endroit des manifestants : nous vous recommandons fortement de partir et de trouver votre propre avocat. Arrêtez d’écouter les organisateurs. Nous sommes prêts à discuter d’un accord avec votre avocat.

Les plaignants réclament 306 M $

Le montant des compensations réclamées par les plaignants explose. D'abord estimé à près de 10 millions, il s’élève maintenant à 306 millions de dollars.

Me Champ détaille le tout : ces réclamations représentent 200 $ par jour pour chacun des résidents du centre-ville qui a subi le bruit des klaxons nuit et jour .

Depuis le début de la manifestation, les klaxons des camions retentissent très souvent dans le centre-ville (archives). Photo : Radio-Canada

Elles incluent également les pertes de revenus pour tous ceux qui travaillent dans le centre-ville, peu importe leur lieu de résidence, et qui n’ont pu gagner leur salaire depuis maintenant trois semaines.

Cette réclamation vise également à compenser les pertes de revenus subies par les commerçants depuis le début de la manifestation le 28 janvier. Le Centre Rideau, fermé depuis le début, évalue les pertes de ses locataires à trois millions de dollars par jour.

Me Émilie Taman ne croit pas que la proposition pour modifier le recours collectif puisse être entendue par le tribunal avant cet été, ou même cet automne.