iPad en CHSLD : « Ça n’a pas de bon sens », dénonce Québec solidaire

Québec solidaire s’indigne de voir le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) s’en remettre à des tablettes électroniques pour pallier la pénurie d’infirmières dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) situés en région éloignée.

Soigner nos aînés avec un iPad. Aïe! Pensez-y, là. Ça n'a pas de bon sens! Je ne sais pas [c’est] quand la dernière fois [où le ministre de la Santé, Christian] Dubé, a mis les pieds dans un Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD pour penser soigner nos aînés avec un iPad , a dénoncé la députée Manon Massé jeudi matin, lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

Elle réagissait au projet pilote du ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS visant à offrir des téléconsultations au moyen d’iPad dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD les plus touchés par la découverture infirmière sur les quarts de nuit.

Le projet pilote sera déployé dans six régions du Québec à compter du mois de mars et s’échelonnera sur une période de six mois.

Clientèle maganée

Manon Massé estime que les consultations à distance ne conviennent pas aux clientèles des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , qui requièrent vraiment beaucoup de soins .

En Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , il y a des gens qui ont des pertes cognitives importantes. Il y a des gens qui sont non verbaux. Il y a des gens qui sont vraiment maganés , fait-elle valoir.

« Le ministre considère que la solution à son échec à lui, dans les CHSLD, c'est de soigner nos aînés avec un iPad. Je n'en reviens pas! » — Une citation de Manon Massée, députée de Québec solidaire

Mercredi, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a voulu se faire rassurante en affirmant que le projet pilote ne concernait que les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de 50 résidents et moins situés dans des régions où le manque d’infirmières est le plus criant.

C'est vraiment un projet pilote. Il n’y a personne qui a dit qu'on était pour étendre ça à la grandeur du Québec , a insisté la ministre.

Citoyens de seconde zone

Le fait que la mise à l’essai des téléconsultations par iPad vise uniquement les régions éloignées ne suffit pas à calmer la colère de Manon Massé, loin de là. Pour elle, cela équivaut à joindre l’insulte à l’injure .

Ça fait des citoyens de seconde zone. [Les gens des régions éloignées] sont soignés avec un iPad, puis ceux des grands centres, eux autres, ont accès à des ressources. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve ça complètement fou , s’insurge la députée solidaire.

Elle reproche en outre au gouvernement Legault de ne pas avoir retenu les propositions mises de l’avant par sa formation politique au cours des deux dernières années pour améliorer le sort des aînés en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD .

Plus de détails à venir