Reflets de mémoire, 400 ans d’histoire du Québec en 230 images

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a fouillé dans près de 16 millions de documents d’archives afin d’en extraire 230 images représentatives de 400 ans d’histoire du Québec. Ce travail de moine est immortalisé dans l’ouvrage Reflets de mémoire – Le Québec en images, avec des textes préparés par des spécialistes des Archives nationales.

Comment être représentatif de toutes les régions du Québec, de toutes les époques? , s’est demandé François David, archiviste à BAnQ et codirecteur du livre, au début du projet.

Finir avec seulement 230 photos, c’était le plus gros défi. On voulait particulièrement prendre des photos qui avaient un aspect évocateur, qui allaient susciter de l’émotion ou déclencher des souvenirs auprès des lecteurs de l’ouvrage.

Camping dans le Parc national des Laurentides, 1961 Photo : Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec

D’abord pris au dépourvu devant l’ampleur de la tâche, M. David et ses collègues ont découvert en épluchant les documents d’archives – photos, gravures, caricatures, cartes, plans et documents textuels – que des associations se faisaient naturellement entre les vestiges du passé.

Le contenu de Reflets de mémoire est donc décliné en 11 chapitres thématiques, plutôt qu’en ordre chronologique. On peut par exemple s’informer sur le Québec au féminin, le Québec en santé, le Québec revendicateur ou encore le Québec festif.

La famille nombreuse d'Omer Vézina de l'île d'Orléans à l'heure du repas, vers 1950. Photo : Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec / George A. Driscol

Un Québec ouvert et sensible aux injustices sociales

S’il y a un constat général qui se dégage de l’exercice auquel s’est prêtée l’équipe de BAnQ, c’est l’ouverture du peuple et sa sensibilité aux injustices.

J’ai trouvé que la population québécoise avait beaucoup de compassion et de respect pour autrui ’ explique François David.

Il y a aussi une volonté d'égalité des chances et de lutte contre les injustices sociales. On voit un Québec qui est ouvert aux autres, mais qui veut aussi revendiquer sa place dans le grand échiquier canadien et mondial.

Des clientes achètent des légumes au marché Atwater à Montréal, en 1945. Photo : Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec / Conrad Poirier

Reflets de mémoire est édité et distribué par l'éditeur officiel du gouvernement, les Publications du Québec. Il est disponible en librairie, en bibliothèque ainsi que sur le site des Publications du Québec, où l'on peut en feuilleter une partie  (Nouvelle fenêtre) .