Des commerces manitobains indécis au sujet de la fin des restrictions sanitaires

Alors que le Manitoba s'apprête à éliminer toutes les restrictions liées à la pandémie au cours des prochaines semaines, certains commerces disent ne pas être prêts à se débarrasser des masques et du passeport vaccinal obligatoire.

La propriétaire du Yoga Winnipeg Centre, Shauna Ellerby, affirme que son personnel et elle ont déployé beaucoup d'efforts depuis le début de la pandémie pour s'assurer que sa clientèle se sente en sécurité.

Ils ont, notamment, limité la taille des classes et exigé le port du masque aux clients non vaccinés, et ce, avant même que l’obligation vaccinale soit en vigueur au pays.

Maintenant que les restrictions sanitaires de la province seront levées d’ici le 15 mars, Shauna Ellerby se dit incertaine de la direction que prendra son commerce en ce qui concerne la pandémie.

C'est une décision très difficile à prendre. Tout cela semble très incertain et c'est difficile de savoir comment faire ces choix.

Un récent sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) révèle que les petites entreprises qui ont participé au sondage sont partagées quant au maintien du port du masque et du passeport vaccinal.

Parmi les petites entreprises du Manitoba, 56 % des répondants ont dit être en faveur de l'élimination des exigences relatives aux masques, tandis que 61 % sont en faveur d'éliminer l’obligation vaccinale.

La directrice des affaires provinciales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante FCEI pour le Manitoba et le Nord, Kathleen Cook, explique qu'au début de la pandémie, les entreprises étaient prêtes à prendre en charge le personnel et la technologie supplémentaires nécessaires pour assurer l’application de l’obligation vaccinale.

Je pense que la plupart des propriétaires d'entreprises choisissent de lire les codes QR plutôt que de fermer leur commerce.

Selon Mme Cook, le nombre d’entreprises qui est maintenant prêt à mettre de côté le passeport vaccinal est croissant.

Le propriétaire du restaurant Charisma of India, Mitesh Trivedi, affirme qu'il continuera de porter le masque au travail, mais il ne l’imposera pas aux clients si le masque n'est plus obligatoire.

Le Royal Manitoba Theatre Centre a sondé ses spectateurs concernant les restrictions sanitaires.

La directrice générale Camilla Holland dit s'attendre à ce qu'ils adoptent une approche prudente au sujet de la levée des restrictions.

Nous devons donc veiller à la sécurité de nos artistes pendant cette période de transition, car si un artiste tombe malade, nous voulons nous assurer qu'il ne transmet pas cette maladie aux personnes dans la salle, ce qui nous ferait perdre cinq jours de répétitions ou de spectacles.

La directrice générale de l’Associaition des massothérapeutes du Manitoba, Tricia Weidenbacher, ne croit pas que les masques vont disparaître de sitôt des cabinets de massothérapie, étant donné la proximité du travail des thérapeutes avec leurs clients.

Je ne pense pas qu'il y ait urgence à abandonner l'utilisation de tous les masques dans cette situation. Nous avons un environnement de travail particulier et il est logique de porter un masque , mentionne-t-elle.

Mme Weidenbacher pense que les entreprises individuelles devront prendre les décisions quant au port du masque.

Mercredi, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a affirmé que le port du masque est recommandé dans des situations à risque élevé, mais ne sera plus obligatoire.

Il existe de nombreuses recommandations en matière de santé publique qui sont très bénéfiques pour la santé des individus et qui réduisent le risque de contracter de nombreuses maladies, mais elles ne sont pas obligatoires en vertu d'un décret de santé publique.

Avec les informations de Lauren Donnelly