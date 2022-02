COVID-19 : 58 personnes hospitalisées au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Après une baisse enregistrée mercredi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte trois hospitalisations de plus, jeudi.

Le plus récent bilan de l’Institut national de santé publique du Québec (Institut national de santé publique du Québec INSPQ ) fait état de 58 hospitalisations en cours, dont sept patients traités aux soins intensifs. Il y en avait 55 mercredi.

Cette légère augmentation des hospitalisations est contraire à la tendance provinciale. Actuellement, le nombre de personnes hospitalisées dans un établissement de santé québécois totalise 1902, une diminution de 93 au cours des dernières 24 heures.

Toujours selon l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ , une personne de plus est décédée dans la région après avoir contracté la COVID-19. Le nombre total de décès depuis le début de la pandémie s’élève maintenant à 330.

Le nombre de cas actifs atteint 986 dans la région. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 84 nouveaux cas déclarés par un test PCR et 36 cas autodéclarés au cours des 24 dernières heures.

Au Québec, la santé publique enregistre 22 nouveaux décès et 2055 cas supplémentaires à la suite d’un test de dépistage.