Quelques heures pour créer, le défi de Gabrielle Dufresne

La comédienne fransaskoise Gabrielle Dufresne a accepté de relever le défi de monter, en quelques heures seulement, un court spectacle de théâtre, de son idéation à sa réalisation. Un tour de force accompli grâce à la simplicité et à la magie du théâtre d’ombres.

Comédienne de profession, Gabrielle Dufresne a misé sur cette forme dramatique ancienne pour donner corps à son projet devant la caméra de L’atelier culturel.

La technique simple d’images articulées projetées sur un écran apportait son lot de charme, en plus de combiner deux de ses passions, le théâtre et les arts visuels.

Depuis que je suis toute jeune, j’ai toujours aimé dessiner, peindre et même sculpter avec la plasticine.

La comédienne fransaskoise Gabrielle Dufresne utilisera un rétroprojecteur pour animer les marionnettes qu'elle a fabriquées pour son spectacle de théâtre d'ombres. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

Elle ajoute que sa passion pour les arts visuels a aussi été nourrie et encouragée par sa mère, l’artiste visuelle Anne Brochu Lambert.

C’est donc avec beaucoup d’excitation qu’elle s’est installée dans la grande salle de répétition de La Troupe du Jour pour créer une toute nouvelle pièce de théâtre d’ombres.

Gabrielle Dufresne s'est installée dans la salle de répétition de La Troupe du jour pour créer les marionnettes pour son spectacle de théâtre d'ombres. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

12 h 30 - L’installation

Il est midi trente un mardi d’hiver ensoleillé, Gabrielle éparpille cartons, colle, ciseaux et peintures sur la table de travail. C’est d’abord avec le crayon à mine que s’amorce son exploration. Une série de croquis serviront d’inspiration pour les futures vedettes de son histoire. Voilà l'un des aspects du théâtre d’ombres qui la fascine particulièrement; voir des marionnettes en carton se transformer en comédiens devant ses yeux!

« Ce sont tous des objets inanimés, mais c’est toi qui leur donne la vie. Même si c’est toi qui les anime, c’est leur histoire. » — Une citation de Gabrielle Dufresne

Les premiers croquis des objets qui deviendront les personnages du spectacle de théâtre d'ombres. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

13 h - La confection

Le processus de création des marionnettes devient comme une longue danse qui passe de la table de bricolage au rétroprojecteur. Il faut dessiner, couper, coller, peindre et ensuite faire des essais pour voir l’effet qu'ont ses marionnettes une fois projetées sur l’écran.

Tout doucement, les objets lui soufflent leur histoire dans l’oreille. Finalement, deux marionnettes se font concurrence pour le premier rôle, un garçon et un ballon en forme d’étoile.

« Au début, je pensais peut-être raconter l’histoire de l’enfant, mais non c’est vraiment le ballon qui est important. » — Une citation de Gabrielle Dufresne

Une histoire toute simple et légère comme ce ballon qui rêve d’aller dans l’espace pour rejoindre les étoiles.

Les marionnettes doivent d'abord passer en audition sur le rétroprojecteur. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

La vedette du spectacle de théâtre d'ombres; un ballon en forme d'étoile. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

14 h - L’univers se met en place

Pour bien entourer son personnage principal, un monde doit être inventé de toutes pièces : un magasin, un enfant et une montgolfière. D’autres personnages s’ajoutent pour créer le suspense, comme l’oiseau et l’arbre qui risquent de faire éclater le ballon en plein voyage.

Une fois le travail de concepteur et créateur du décor, des costumes et de la mise en scène terminé, l’artiste met son chapeau de dramaturge pour écrire la narration et le dialogue de tous ces personnages.

La comédienne fransaskoise Gabrielle Dufresne écrit le récit de sa courte pièce de théâtre d'ombres. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

16 h 30 - Sous les projecteurs

Le temps a filé rapidement, c’est le moment de lever le rideau. Gabrielle Dufresne peut enfin se concentrer sur son rôle de comédienne.

Un métier qu’elle a perfectionné au fil de ses longues années d’études à l’Université de Regina et au Royal Conservatoire of Scotland à Glasgow.

C’est par l’enregistrement de la narration que passe tout son métier de comédienne et dans sa voix que les personnages prennent vie.

Le récit dicte ensuite le tempo des mouvements exécutés autour du rétroprojecteur. Une gymnastique qui demande plusieurs prises, même pour un scénario qui ne dure qu’une minute et demie!

Une scène du spectacle de théâtre d'ombres de Gabrielle Dufresne. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

Au cours de son ascension aux étoiles, le ballon rencontre un père avec sa fille en montgolfière. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

Un défi relevé

Gérer plusieurs choses en même temps vient naturellement à celle qui coordonne le programme de théâtre scolaire pour la Troupe du Jour de Saskatoon. Elle offre des ateliers d’improvisation, de jeu, de création et d’écriture auprès d’élèves de partout en Saskatchewan et gère l’école de théâtre jeunesse.

C’est toute cette expertise qu’elle a mise en oeuvre dans cette courte pièce.

La magie du théâtre d’ombres passe par la simplicité, mais les étapes qui précèdent une performance sont nombreuses. Pouvoir franchir toutes ces étapes en moins de cinq heures, ça c’est de la magie!

Tout au long du processus changeant, il y avait une constante chez Gabrielle Dufresne… le sourire aux lèvres.

C’est ce même sourire que la comédienne fransaskoise espère voir apparaître sur le visage des spectateurs qui se laisseront emporter par la nostalgie et le côté enfantin de son spectacle de théâtre d’ombres.