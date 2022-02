La protection du caribou toujours dans la mire d’Ottawa

Le ministre de l’Environnement et des Changements climatiques, Steven Guilbeault, n’en démord pas. Si Québec n’agit pas, il aura recours à la Loi sur les espèces en péril pour protéger le caribou.

Nous avons entamé les travaux nécessaires pour pouvoir utiliser ce pouvoir, si nous devons le faire. C’est ce qu’a affirmé le ministre Guilbeault lors de son entrevue à l’émission Info-Réveil sur les ondes de Radio-Canada.

La Loi sur les espèces en péril permet au ministre d’adopter un décret d’urgence et de faire cesser toute activité qui nuit à une espèce désignée. Il faut s’assurer que cette espèce ait l’habitat nécessaire non seulement pour survivre, mais aussi pour s’épanouir , précise-t-il.

Le ministre pourrait donc interdire les activités forestières sur des territoires qui font partie de l’aire de répartition du caribou. On n’en est pas là, mais je vous dirais que le chronomètre est parti , pondère Steven Guilbeault.

Il explique qu'une telle intervention doit respecter un cadre légal qui impose des consultations. Le processus peut s’étendre de plusieurs mois à plusieurs semaines.

Échanges entre Québec et Ottawa

En janvier dernier, Steven Guilbeault écrivait au ministre québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, pour lui faire part de son intention d’utiliser cette législation, comme il l’a fait à l’automne pour protéger l’habitat de la rainette faux-grillon.

En Gaspésie, le troupeau s'est divisé en sous-groupes, ce qui ajoute aux difficultés de survie (archives). Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Le ministre Guilbeault invitait aussi son homologue responsable de l’environnement au Québec, le ministre Benoît Charette ainsi que Pierre Dufour à une rencontre pour discuter de la protection du caribou.

À cette invitation, le ministre Dufour a surtout répondu qu’il considérait l’intervention de Steven Guilbeautl comme une ingérence dans les pouvoirs provinciaux. Le ministre Dufour décrivait le Québec comme un précurseur, notamment en raison de son investissement pour la mise en enclos des caribous de Val-D'Or et de Charlevoix ainsi que des femelles gestantes de la Gaspésie.

Steven Guilbeault rappelle qu’il s’agit d’une compétence partagée, mais que la question n’est pas politique, mais environnementale.

La perte de diversité, dit-il, est une des deux grandes crises avec les changements climatiques. Je trouve qu’invoquer des enjeux de constitution et de champs de compétence quand il est question de la disparition d’une espèce, c'est un argument un peu boiteux. On ne peut pas recréer une espèce qui disparaît, on n’est pas dans Jurassic Park.

En Gaspésie, des enclos ont été construits pour accueillir dès cet hiver des femelles gestantes pour les protéger des prédateurs. Il est prévu que les mères et leurs petits soient libérés à l'automne. Photo : Gracieuseté : Daniel Bélanger

Discussions à venir

Le ministre fédéral précise par contre qu’il interviendra seulement si Québec n’agit pas. C’est une mesure de dernier recours, dit-il, ma préférence, c’est que les provinces assument leur responsabilité et mettent en place les mesures adéquates.

Pour l’heure, Steven Guilbeault estime que ce n’est pas le cas. Il va falloir que Québec montre plus de volonté d’agir qu’il l’a fait jusqu’à maintenant. Ce n’est pas seulement le gouvernement fédéral qui dit que Québec ne fait pas son travail, mais les propres experts du ministère de M. Dufour , souligne le ministre.

L'Entente Canada-Québec pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec arrive à échéance à la fin mars.

Le ministre Dufour dans sa réponse à Steven Guilbeault invitait le ministre fédéral à la reconduire. À Ottawa, le ministre semble vouloir profiter de ces discussions pour faire le point sur la protection du caribou.