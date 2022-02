Des Premières Nations aux prises avec Omicron alors que des restrictions sont levées

Les chefs de plusieurs communautés du Nord ont été informés mercredi de la situation de la COVID- 19.

L'Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout (Sioux Lookout First Nations Health Authority, ou Sioux Lookout First Nations Health Autorithy SLFNHA ) a souligné la différence entre les données sur le virus en provenance du Nord et celles du Sud.

Le Dr Lloyd Douglas a déclaré à CBC News que l'assouplissement de nombreuses restrictions à l'échelle de la province ne tient pas compte de ce qui se passe dans les régions du Nord.

« Alors que les choses avancent peut-être ailleurs dans la province et qu'ils ont toutes les ressources à leur disposition, encore une fois, les Premières Nations de cette région-ci n'ont pas accès à toutes les infrastructures auxquelles quelqu'un dans le sud pourrait avoir accès. » — Une citation de Lloyd Douglas, médecin en santé publique de la Sioux Lookout First Nations Health Authority SLFNHA .

Le manque historique de ressources est une préoccupation à ce stade de la pandémie, selon lui.

Il ajoute que le Nord a des semaines de retard sur le reste de la province en ce qui concerne les taux de positivité des tests et les hospitalisations.

L'autorité sanitaire constate un pic épidémiologique de cas de COVID-19 dans la région des Premières Nations d'Eabametoong et de Mishkeegogamang, alors que la Première Nation de Pikangikum commence tout juste à voir une baisse de la propagation du virus.

Une consultation des Premières Nations est nécessaire

La Dre Anna Banerji est spécialiste des maladies infectieuses et fondatrice de la Conférence sur la santé autochtone.

Elle affirme que la province n'avait pas pleinement consulté les personnes sur le terrain dans les Premières Nations éloignées avant d'annoncer la levée de certaines restrictions.

Dans l’ensemble de la province, à compter de jeudi, toutes les limites de capacité sont levées pour les restaurants, les bars, les cinémas et les gymnases, une décision qui devait initialement entrer en vigueur le 21 février.

Le gouvernement a également l'intention de lever complètement les limites de capacité des entreprises et des rassemblements sociaux le 1er mars.

L'obligation de demander le passeport vaccinal devrait prendre fin le même jour.

Doug Ford a affirmé mardi qu'il était temps de passer outre aux restrictions de santé publique qui visent à réduire la propagation de la COVID-19, car les gens en ont fini avec des règles telles que les certificats vaccinaux et les masques

Plus tôt dans la semaine, le Dr Moore a dit : nous avons atteint le niveau de protection dont nous avons besoin pour mettre de côté les restrictions de santé publique , mais ce n'est pas le cas pour toute la province.

La Dre Anna Banerji plaide pour que les personnes sur le terrain soient consultées dans les Premières Nations. Photo : Photo fournie

La Dre Anna Banerji a déclaré que les risques de propagation de la COVID-19 dans les communautés éloignées sont plus importants que dans le sud de la province.

La médecin a souligné un certain nombre de facteurs susceptibles d'aggraver la situation, tels que le surpeuplement des logements et le manque de capacité de pointe et d'infrastructures de soins de santé.

Il y a donc beaucoup de choses à considérer avant de dire: OK, nous n'avons pas besoin d'avoir de restrictions, en particulier des mandats de vaccination.

« Dès que vous levez ces restrictions, et si elles sont levées dans de nombreuses communautés du Nord, la COVID-19 va augmenter très rapidement, et ce n'est certainement pas ce que nous voulons, car certaines de ces communautés sont beaucoup plus vulnérables. » — Une citation de Dre Anna Banerji, spécialiste des maladies infectieuses et fondatrice de la Conférence sur la santé autochtone

Une grande partie de la région de l'Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout est également en retard sur les objectifs de vaccination provinciaux, mais le Dr Lloyd Douglas assure que le nombre de tests et l'accès aux médicaments antiviraux sont bien en place.

Un appel à inclure la voix du Nord autour de la table de discussion scientifique

Les écarts entre ce qui se passe dans différentes parties de la province démontrent qu'il est temps d'avoir une plus grande représentation du Nord au Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 , a ajouté la Dre Banerji.

Je pense que c'est une véritable lacune , ajoute-t-elle.

Avoir une voix à la table scientifique qui pourrait dire : "Attendez une seconde. Vous savez, quand vous dites que tout l'Ontario va dans cette direction. Qu'en est-il de ces communautés éloignées?", parce que la situation y est très différente et qu'il n'y a vraiment pas de voix entendues de là-bas , a-t-elle déclaré.

Sol Mamakwa, député néo-démocrate de l'Ontario pour la circonscription de Kiiwetinoong, fait écho à ces inquiétudes pour le Nord de l'Ontario alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente.

Sol Mamakwa, député provincial de la circonscription de Kiiwetinoong. Photo : CBC/Logan Turner

Il croit que la représentation des communautés du Nord sous la forme d'un médecin hygiéniste en chef distinct représente une étape cruciale vers la création d’un système de santé publique solide.

Parfois, on ne nous traite pas comme faisant partie de l'Ontario, comme des citoyens à part entière de la province. Et je pense qu'il est vraiment important de mettre de l’avant le caractère unique des Premières Nations lorsque nous parlons d'avoir un médecin en chef , a-t-il déclaré.

Dans une déclaration écrite, un porte-parole du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 explique que le groupe n'avait pas un mandat de représentativité régionale lors de sa création à l'été 2020.

Le groupe a été créé pour prioriser une représentativité scientifique plutôt que géographique , rappelle Robert Steiner.

Il fait remarquer que des universités de partout dans la province ont nommé des membres pour le groupe, incluant le professeur Chris Musquash, directeur de la chaire de recherche du Canada en santé autochtone et dépendance à l'Université Lakehead.

M. Steiner ajoute que les données spécifiques au Nord ont été rendues plus facilement accessibles, séparément de celles du sud de la province.

CBC News a aussi contacté le ministère de la Santé, qui n'avait pas répondu au moment de la publication.

Avec les informations d'Olivia Levesque de CBC