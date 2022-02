Entrée libre : sur les planches et dans les écouteurs

Biennale de Québec

La Manif d’art vous présente la 10e édition de son événement phare, la biennale de Québec. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

La Manif d’art vous présente la dixième édition de son événement phare, la biennale de Québec. Sous le thème Les illusions sont réelles , le commissaire invité Steven Matijcio, questionne la relation entre l’art et ses mirages. Un happening unique qui propose une centaine d'œuvres signées par une vingtaine d'artistes parmi les plus en vue de l'art actuel. La biennale est l’occasion d’explorer des pratiques artistiques qui emploient des trompe-l’oeil et des stratégies de détournement. Le mystérieux et le singulier se côtoient pour nous offrir une expérience unique qui émerveille et fascine.

Les illusions sont réelles de la Manif d'art 10, La biennale de Québec, 19 février au 24 avril, au MNBAQ

Patricia Tadros

La Commission Charbonneau remixée

Jonathan Turgeon (piano), Hugo Blouin (contrebasse), Kathryn Samman (voix) et Jean-Philippe Godbout (batterie) du spectacle '«Charbonneau ou les valeurs à' bonne place». Photo : Emmanuel Crombez

Quelle curiosité! Hugo Blouin a rapiécé extraits et verbatim de la célèbre commission pour l’album Charbonneau ou les valeurs à’ bonne place, volume 2. Sur un fond jazz, le contrebassiste et compositeur met en musique perles et grands crus des audiences de la commission Charbonneau. Un exemple? Le titre On était sollicités commence par les paroles suivantes : Qui veut faire un chèque à Ville de Montréal?

L’album est disponible dès le 18 février sur étiquette Multiple Chord Music.

Tanya Beaumont

Blackbird au théâtre du Périscope

Une scène de pièce «Blackbird» présenté au Périscope Photo : Gracieuseté / @David Mendoza Hélaine

Le Périscope rouvre ses portes en grand avec le retour de la pièce Blackbird, acclamée à Premier Acte en 2019. Mettant en scène les comédiens Réjean Vallée et Gabrielle Ferron, Blackbird amène le spectateur sur un terrain glissant : une relation d’amour entre une jeune fille de 12 ans et un homme de 40 ans.

D’un point de vue externe, les conclusions sont vite faites. Mais quand les deux personnages partagent leurs versions des faits des années plus tard, le doute et les réflexions prennent alors toute la place. L’amour peut-il réellement exister entre ces deux personnages? Chacun en tirera ses propres conclusions.

Blackbird est présentée jusqu’au 5 mars 2022.

Alicia Rochevrier

Les astres du Texas

Texas Moon est la deuxième collaboration entre le groupe Khruangbin et l'auteur-compositeur-interprète Leon Bridges. Photo : Columbia Records

Après avoir lancé Texas Sun en 2020, le trio Khruangbin et l’auteur-compositeur-interprète Leon Bridges unissent à nouveau leurs forces pour un second EP intitulé Texas Moon.

Alors que les musiciens de Khruangbin ont fait leurs classes en jouant du gospel dans les églises de l’État à l’étoile solitaire, Leon Bridges a plutôt choisi de maîtriser le R&B et la soul.

Leur collaboration résulte en un hybride de pièces enveloppantes et réconfortantes qui sont plus que les bienvenues alors que l’hiver semble vouloir s’étirer.

Jean-François Blanchet