Tempête de pluie : déjà plusieurs accidents à Québec

Mieux vaut rester à la maison, si possible, jeudi et vendredi. D'abord, jusqu'à 30 millimètres de pluie sont attendus jeudi en journée dans la grande région de Québec avant que les précipitations se transforment en neige en soirée. Un avertissement de tempête hivernale prévient qu'entre 15 et 30 centimètres de neige sont attendus de jeudi soir à vendredi matin.

Les premières précipitations ont donné lieu à de nombreuses chutes de piétons et accidents de la route, alors que le mercure se situe à peine au-dessus du point de congélation.

L'accumulation d'eau est importante sur certaines rues. Photo : Radio-Canada / Sébastien Vachon

Pour le moment, aucun accident majeur n'est à déplorer, bien qu'une jeune piétonne ait subi des blessures aux jambes et aux pieds après avoir été happée par un autobus.

Le véhicule a percuté l'adolescente vers 7 h 40 en raison de la chaussée glissante à l'intersection des rues de Valmont et Summerside, dans l'arrondissement Sainte-Foy.

Pannes de courant et vols annulés

La glace est aussi à l'origine de quelques pannes de courant. Plus de 1000 clients d'Hydro-Québec, surtout dans le secteur de Val-Bélair, sont privés d'électricité dans la Capitale-Nationale.

Des vols à destination ou en provenance de Toronto, Montréal et l'est du Québec ont déjà été annulés à l'aéroport Jean-Lesage.