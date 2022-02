Rentrée parlementaire à Queen’s Park : dernier droit avant les élections

Aperçu du programme législatif et de ce qu'il faudra surveiller d'ici à la dissolution du Parlement.

COVID-19 et camionneurs

Le 1er mars, dans une semaine seulement, l'obligation du passeport vaccinal et toutes les mesures de capacité, à l'extérieur et à l'intérieures, seront levées en Ontario.

La semaine dernière, Doug Ford a « maudit » le masque et clairement indiqué que pour lui, la pandémie tirait à sa fin. M. Ford souhaite que les dernières mesures qui demeureront en vigueur en mars, dont le port du masque, soient levées à temps pour l'élection de juin.

Dès le retour en chambre, les partis d'oppositions attaqueront assurément le premier ministre ontarien pour ses propos sur la COVID-19 et pour sa gestion des manifestations de camionneurs. Les députés libéraux ottaviens doivent d'ailleurs tenir un point de presse conjoint mardi pour revenir sur l'occupation d'Ottawa.

Les progressistes-conservateurs, de leur côté, s'affaireront à tourner la page le plus rapidement possible.

Menu législatif

L’équipe de Doug Ford entreprend la dernière ligne droite de son mandat avec peu de projets de loi sur le feuilleton (pour l'instant). Étant majoritaire, le gouvernement Ford a l'habitude de déposer, puis de faire adopter très rapidement ses projets de loi prioritaires. De grandes réformes, notamment sur les droits de travailleurs et sur les foyers pour aînés, ont déjà été adoptées à l'automne.

Le projet de loi 39, par contre, n'a toujours pas été adopté. Il s'agit d'un calque de législations semblables en Alberta et en Saskatchewan visant à empêcher les délinquants dangereux de changer de nom, qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement Ford de sévir contre le crime .

Certains chantiers qui ne seront pas complétés à temps, notamment sa réforme de l’industrie des petits boulots, deviendront des promesses électorales.

Crise du logement

Le gouvernement Ford a déjà indiqué son intention d'accélérer la construction résidentielle en Ontario. À l'automne, Radio-Canada révélait que les progressistes-conservateurs sondaient les Ontariens sur l'accessibilité à la propriété, en prévision des élections.

L’Ontario a d'ailleurs publié, début février, le rapport du Groupe d’étude ontarien sur le logement abordable, mis sur pied pour conseiller la province. Le Groupe recommande au gouvernement de légiférer pour accélérer les processus d’approbation municipaux et faciliter la densification.

« Parmi les 35 pays de l’OCDE, seule la République slovaque prend plus de temps que le Canada pour approuver un projet de construction. » — Une citation de Rapport du Groupe d’étude ontarien sur le logement abordable

Le gouvernement Ford, qui contourne déjà les mécanismes de planification locale pour accélérer le développement, compte légiférer d'ici la fin de la session pour mettre en œuvre certaines de ces recommandations, selon des sources de CBC.

Cette nouvelle réforme risque d'être froidement accueillie par les maires des grandes villes et l'opposition officielle, qui accuse souvent Doug Ford d'avantager ses amis promoteurs .

En point de presse vendredi, la cheffe du NPD a prévenu qu'il faut trouver des solutions à la crise du logement locatif. Les jeunes ont abandonné l'idée de devenir propriétaires. Plusieurs se retrouvent à la rue, parce que leur loyer a bondi de 25 % en un an. C'est grotesque , a dit Mme Horwath, qui a rappelé que le gouvernement Ford a mis fin au gel des loyers pour les nouveaux immeubles.

Un budget préélectoral

En mars 2018, les libéraux de Kathleen Wynne avaient présenté un budget dépensier pour tenter de séduire l'électorat, qui avait préféré au contraire accorder à Doug Ford le mandat de réduire le déficit. Tout porte à croire que le budget préélectoral de Doug Ford poursuivra sur cette lancée.

Son gouvernement prévoit un déficit de 13,1 milliards de dollars pour l'exercice en cours, soit 8,4 milliards de moins que prévu à l'automne. M. Ford pourrait réaliser une promesse de 2018 : une réduction d’impôts pour la classe moyenne. Le Bureau de la responsabilité financière (BRF) a fait cette prédiction, puisque les prévisions de revenus actuelles sont inférieures aux perspectives économiques du gouvernement.

Questionné sur le sujet plus tôt ce mois-ci, le ministre des Finances est demeuré vague, mais a confirmé que le coût de la vie sera un élément central du budget. Le premier ministre et moi révisons un grand nombre d'options pour que les travailleurs aient plus d'argent dans leurs poches , a dit Peter Bethlenfalvy. M. Ford a aussi promis de réduire la taxe provinciale sur les carburants avant le budget, qui devrait être présenté avant le 31 mars.

Le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy accompagne le premier ministre Doug Ford pour dévoiler le budget de l’Ontario, le 24 mars à Queens' Park. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Partisanerie

La session d'hiver va permettre aux partis de mettre le pied sur l’accélérateur électoral. Une escalade de la rhétorique partisane en chambre est à prévoir. Doug Ford continuera de positionner son parti comme celui qui dit oui et qui est prêt à bâtir des maisons, des autoroutes et des réseaux de transport en commun.

Andrea Horwath a dit de son côté qu'elle espère que Doug Ford ne passera pas tout son temps à faire campagne durant les trois prochains mois .