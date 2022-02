Des objets curieux à l’honneur au Musée régional de la Côte-Nord

Des objets dont on ne connaît pas l'utilité, des œuvres qui surprennent et des artéfacts qu'on collectionne sont présentés au musée de Sept-Îles.

Plusieurs objets curieux sont présentés dans le cadre de l'exposition « Êtes-vous curieux » au Musée régional de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le chercheur et conservateur du musée, Steve Dubreuil, explique que la ligne directrice de l'exposition est l’aspect curieux, étrange et bizarre des objets.

Tous les musées disposent d’objets parfois qui soulèvent l’interrogation. On ne fait pas exception à la règle. [...] On a revisité nos réserves. On a des voûtes immenses ici dans le sous-sol , dit M. Dubreuil.

« Rarement, les musées aiment exposer ce qu’ils ont de laid dans leur voûte, mais maintenant, l’occasion se présentait. » — Une citation de Steve Dubreuil, chercheur et conservateur au Musée régional de la Côte-Nord

Steve Dubreuil, anthropologue, chercheur et conservateur au Musée régional de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Il ajoute que ces objets-là, qui sont plus ou moins esthétiques, ont toujours une histoire cachée et l’occasion était parfaite pour la partager .

Le Musée régional de la Côte-Nord souhaitait aussi présenter des objets faisant partie des collections que les gens peuvent avoir à la maison , note la directrice de l’établissement, Joanie Jacques.

Éveiller cette curiosité chez les gens, à savoir ce qui amène à collectionner certains objets plutôt que d’autres. [...] Les artéfacts ont déjà été en la possession de certaines personnes et ont déjà fait partie de certaines collections d’individus , dit la directrice du musée.

Joanie Jacques, directrice générale au Musée régional de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les visiteurs sont invités à participer à un jeu d’énigme dans le but de découvrir des objets du passé.

Avec une feuille de réponse, les gens sont invités à circuler parmi les objets. [...] On a quarante objets et œuvres. On leur demande d’associer certains indices, qui ont été confectionnés par le conservateur, aux bonnes œuvres , lance Mme Jacques.

Dans un communiqué de presse, le Musée régional de la Côte-Nord annonce aussi que la population sera invitée à découvrir des mini-musées ambulants aux quatre coins de la Ville de Sept-Îles . Le musée a reçu, en décembre dernier, une contribution financière de 4600 $ pour réaliser le projet.

Selon la responsable des communications du musée, Christine Lebel, le lancement des musées ambulatoires se fera au courant de l’été 2022.

Avec les informations de Catherine Paquette