Surpopulation dans les centres jeunesse : le ministre s’engage à intervenir rapidement

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant a rencontré mercredi l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé (APTS) et le CIUSSS de la région pour discuter de la surpopulation d'adolescents dans les centres jeunesse de Trois-Rivières et de Drummondville. Selon lui, il existe des solutions qui peuvent être mises en oeuvre immédiatement pour que les jeunes arrivant en situation d’urgence soient hébergés décemment.

La solution serait d’essayer de déplacer certains enfants pour libérer l’espace, qui est inacceptable pour garder des jeunes adolescents et par la suite, trouver un autre type d’hébergement plus adéquat pour ces jeunes dans un délai des plus rapides , explique le ministre Carmant, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Depuis deux ans, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) utilise des paravents et des draps pour séparer les adolescents et tenter de leur offrir un peu d’intimité à défaut d’avoir des chambres pour les accueillir.

Sans toutefois s’avancer sur les types d’hébergement qui pourraient être utilisés, il indique que différentes solutions sont envisagées. Il y a des possibilités de les déplacer dans des hébergements qui existent en Mauricie et au Centre-du-Québec. Mais évidemment, il faut discuter avec les parents, les enfants, les adolescents et les intervenants également.

Assouplir les règles pour les familles d’accueil

Lionel Carmant est d’avis que le problème d’hébergement n’est pas unique à la région. Dans une visée plus large que le problème actuel, il estime qu’il faut travailler sur la possibilité d’avoir davantage recours aux familles d’accueil dans la région. D’ailleurs, c’est ce qui nous avait aidés la dernière fois, avec les 0-3 ans , précise-t-il.

À la fin de l’été, la possibilité de mettre en place un foyer pour des poupons de la DPJ en Mauricie avait soulevé l’indignation des intervenants et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ avait appelé les familles à se manifester pour accueillir les bébés.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux mentionne qu’une importante campagne pour faciliter le recrutement des familles d’accueil est prévue prochainement et que les règles seront assouplies pour les gens qui ont le désir d’aider les enfants de la Direction de la protection de la jeunesse DPJ .

J’ai d’ailleurs demandé que des dérogations soient données. Beaucoup de familles qui appliquent se font refuser pour des installations physiques dans les maisons. Ça ne peut pas être la cause , souligne Lionel Carmant.

Il précise qu’un programme est aussi en train de se déployer pour donner du soutien aux familles d’accueil. 10 millions de dollars ont été investis en ce sens par son gouvernement. On apprécie beaucoup ce qu’elles font et on veut mieux les encadrer , ajoute-t-il.

En réponse aux craintes d’André Lebon

La situation des enfants pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse DPJ avait été au coeur de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, présidée par Régine Laurent. Ce jeudi, l'ex-vice-président de la Commission, André Lebon, a exprimé ses inquiétudes dans une entrevue accordée à La Presse, jeudi. Il craint que le rapport des commissaires reste sur les tablettes.

Neuf mois après la remise de ce rapport, il estime que les choses n'avancent pas assez vite.

Lionel Carmant s’est dit surpris de ces affirmations. Je l’ai dit à Mme Laurent. Je le répète à tous les Québécois : ce rapport-là ne sera pas tabletté , se défend-il.

Il indique que les six premières recommandations du rapport ont été mises en place immédiatement. Il faut réaliser que 60 recommandations et 250 pistes d’action, ça ne se fait pas en claquant des doigts .

Le ministre souhaite déployer ses actions en trois phases distinctes. Le changement au niveau de la loi, c’est prioritaire. Ça doit être dans la phase un. On pourra regarder les changements de structure par la suite , explique-t-il.

Lionel Carmant estime que le travail entrepris est sur la bonne voie. Et je tiens à rassurer tout le monde, incluant M. Lebon : on va aller jusqu’au bout , conclut-il.