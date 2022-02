Augmentation marquée des nids-de-poule à Halifax

Plus de 200 nouveaux nids-de-poule ont été ajoutés à la liste de réparation de la Municipalité régionale d'Halifax depuis la dernière tempête de pluie verglaçante.

En fait la liste de nids-de-poule répertoriée par la ville d’Halifax est passée de 246 à 630 en date du 16 février. Une augmentation de 64 % en quelques semaines.

C'est vraiment terrible, j'ai percuté un trou à Sackville la semaine dernière et ça a secoué le camion , raconte Brent Wheeler, un résident de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

« C'était incroyable à quel point le trou était gros » — Une citation de Brent Wheeler, automobiliste

Son véhicule n'a subi aucun dommage, mais d’autres conducteurs n'ont pas cette chance.

Normalement, à cette période de l'année, c’est tranquille, mais il semble qu'au moins une fois par jour, quelqu'un arrive avec une jante pliée parce qu’il a heurté un nid-de-poule , dit Zeth Brooks, propriétaire du garage Apex Tire Services.

Il a vu passer dans les dernières semaines jusqu’à cinq véhicules par jour qui avaient besoin de réparation à cause d'un nid-de-poule et plusieurs de ses clients ont même dû être remorqués.

Nous voyons beaucoup de pneus crevés, de jantes pliées, de pneus endommagés , explique le mécanicien.

Ça peut aussi endommager l'avant du véhicule, vous pouvez faire exploser un amortisseur aussi facilement que vous pouvez faire exploser un pneu.

Zeth Brooks, un mécanicien de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, affirme que les nids-de-poule semblent être plus profonds cette année. Photo : (Robert Guertin/CBC )

Il y a eu environ 500 plaintes de nids-de-poule envoyées à la municipalité depuis le week-end de la tempête, dont 171 le 9 février. Certains de ces rapports pourraient concerner le même nid-de-poule, mais il y en a normalement seulement quelques-uns chaque jour.

Fluctuations de températures à blâmer

Je pense que c’est peut-être lié aux nombreuses fluctuations de température qu’on a connues cet hiver , explique la porte-parole de la ville, Brynn Budden.

Elle ajoute que ça peut aussi aggraver les nids-de-poule qui existe déjà.

S'il y a un nid-de-poule qui se remplit d'eau un jour où il fait plus chaud dehors et puis la température baisse, cette eau gèle et peut élargir le vide qui est déjà là.

La Ville veut réparer les pires nids-de-poule dans les sept prochains jours ouvrables, mais ça dépend toujours de mère Nature.

Les équipes ne peuvent pas réparer les nids-de-poule lorsqu'il y a de la neige ou de la glace sur la route, il y a donc eu plusieurs jours cet hiver où elles n'ont pas pu en réparer , explique Brynn Budden.

Halifax à quand même un camion de service qui fonctionne 24 heures sur 24 pour répondre aux nids-de-poule de plus de huit centimètres de profondeur ou ceux identifiés comme une urgence.

L'objectif pour les nids-de-poule prioritaires sur les artères principales est de les réparer dans un délai de sept jours ouvrables. Pour les autres, ça peut prendre 30 jours.

Une chose est certaine, la ville compte beaucoup sur le public pour les trouver. Les automobilistes peuvent appeler le 11 ou remplir un formulaire en ligne.

Conseils pour éviter les nids-de-poule

Avec autant de nids-de-poule dans la région en ce moment, le meilleur conseil que Zeth Brooks a pour les éviter est de garder une bonne distance par rapport au véhicule devant vous pour augmenter votre vision de la route.

Ceux que j'ai touchés, j'étais peut-être un peu trop près de quelqu'un et je n’ai pas vu le nid-de-poule arriver , dit-il. Si vous les traversez plus lentement, ça va aussi minimiser les dégâts.

Deux règles qui s’appliquent en tout temps lors de la conduite hivernale.