Nouveau projet de développement pour le quartier Quayside

Waterfront Toronto a annoncé mardi qu’il entamerait des négociations avec une équipe du nom de Quayside Impact Limited Partnership, composée de Dream Unlimited et du Great Gulf Group, afin d'aménager et de construire le secteur Quayside, une bande de 12 acres le long de Queens Quay est, près de la rue Parliament. Il y aurait cinq immeubles, un bâtiment en bois massif et 40 % des terrains aménageables consacrés à l’espace public.

Il y aura environ 4300 logements dont 50 % seront des logements de deux, trois, quatre chambres pour répondre aux besoins des familles , indique George Zegarac, président et chef de la direction de Waterfront Toronto.

Cet aspect est assez novateur, estime le professeur émérite en urbanisme à l’Université de Waterloo, Pierre Filion. Le logement familial est à peu près inexistant dans les condos à Toronto, c’est presque une innovation , dit-il.

Un rendu du bâtiment en bois. Architecte : Adjaye Associates

Logements abordables

L’une des promesses est de construire rapidement 800 logements abordables pour répondre à un besoin urgent dans le centre-ville de la métropole ontarienne. L’objectif est d’atteindre 30 % de logements abordables au total , précise le conseiller municipal et membre du conseil d’administration de Waterfront Toronto, Joe Cressy.

Il espère que ce modèle de construction, alliant résidentiel et commercial, fera des petits. Notre objectif est vraiment de construire un quartier vivable, abordable et durable , affirme-t-il. Les logements seront donc davantage conçus pour accueillir des familles.

« Les logements abordables appartiendront à la Ville de Toronto et seront gérés par un partenaire à but non lucratif, donc ils seront abordables à perpétuité. Ce seront des logements abordables et de qualité. » — Une citation de Joe Cressy, conseiller municipal de Spadina-Fort York

Un rendu du Western Curve Building. Architecte : Alison Brooks Architecte

Les logements abordables seront répartis dans les différentes tours d’habitation, explique le conseiller. Il s’agit d’intégrer ces logements dans chaque bâtiment. Quand vous montez dans l’ascenseur, vous ne savez pas si votre voisin vit dans un logement subventionné ou non , dit-il.

Il s'agit d'un pas en avant important pour l'avenir de notre secteur riverain et d'une étape cruciale dans la reprise économique de Toronto , a déclaré le maire de Toronto, John Tory, dans un communiqué à la suite de l'annonce de mardi.

Espaces verts

Côté environnement, un espace vert boisé de deux acres sera aménagé, ainsi qu’une ferme urbaine au sommet d’un bâtiment résidentiel en bois massif. Celle-ci sera accessible au public. Nous voulons nous assurer que cette communauté soit sans carbone, avec un système de chauffage et de refroidissement géothermique pour les bâtiments et une extraction de la chaleur des eaux usées , précise George Zegarac.

« Je pense qu’au cours des deux dernières années, on a réalisé que les priorités étaient le logement abordable et le changement climatique. Nous essayons de construire une communauté modèle qui pourra être copiée en Ontario et ailleurs dans le futur. » — Une citation de George Zegarac, président et chef de la direction de Waterfront Toronto

Un rendu de l'espace public de la forêt communautaire. Architecte paysagiste : SLA

Pierre Filion rappelle toutefois que ce projet ressemble beaucoup à son prédécesseur. Avec l’utilisation du bois pour des structures résidentielles, carboneutre avec tout à l'électricité, tout ça rappelle beaucoup ce que Sidewalk Labs , dit-il

« Cela va être intéressant de voir s’il y aura des mesures pour assurer la qualité de l’eau, parce que c’est un projet au bord du lac Ontario. Si les niveaux du lac Ontario augmentent, ce projet est sur les rives, que va-t-il se produire? Il faudra qu'il y ait des plans pour cela. » — Une citation de Pierre Filion, professeur émérite en urbanisme, Université de Waterloo

Le précédent projet de Sidewalk Labs, une société d’urbanisme et d’infrastructure américaine, société sœur de Google, avait attiré les critiques, deux ans plus tôt. Des experts en technologie, en protection de la vie privée et en affaires de tout le pays s’étaient inquiétés de l’utilisation potentielle des données et des demandes que ce projet aurait pu imposer à la Ville et au gouvernement.

Un rendu montrant l'agriculture urbaine sur les toits, les jardins communautaires et les serres. Forêt communautaire, par SLA Landscape Architects

Besoin de transport en commun

Le prolongement de ligne du train léger sur rail Waterfront East LRT devra être une priorité pour desservir la communauté de Waterfront. C’est un projet à plus d’un kilomètre du centre-ville de Toronto alors avoir un tramway aiderait beaucoup les choses , estime M. Filion.

L’urbaniste ajoute que l’emplacement est idéal : entre le centre-ville de Toronto et un centre-ville secondaire, projet de la firme d’investissement Cadillac Fairview à l'embouchure de la rivière Don.

M. Zegarac précise que la construction de cette ligne de transport en commun sera discutée avec les différents ordres de gouvernement. Il ne sert à rien de construire des logements abordables si les gens ne peuvent pas s’y rendre. Et nous avons aussi des objectifs de développement économique, avec des entreprises qui vont vouloir s’installer ici , dit-il.

Il s’agit d’un projet de transport en commun prioritaire, nous aurons une grande décision dans quelques mois concernant le financement. Mais ces deux projets vont de pair, le transport en commun est essentiel à la réussite de ce projet , indique Joe Cressy.

Plan conceptuel de la société en commandite Quayside Impact

Le projet veut aussi faire la part belle à la scène culturelle de la Ville Reine, avec un centre culturel qui servira de salle polyvalente pour les arts, des célébrations culturelles centrées sur les Autochtones et des espaces éducatifs flexibles.

Les négociations entre Waterfront Toronto et le groupe devraient se terminer d’ici cet automne. Après quoi, les deux parties finaliseront les plans de développement puis iront chercher les approbations municipales et les autorisations nécessaires, notamment en ce qui concerne les règles de zonage.

Une consultation publique aura également lieu. Si le projet résidentiel et commercial est approuvé, la construction devrait débuter en 2025 pour être achevée vers 2030.