Les Surveillantes racontent leur vérité en français et en musique

Le groupe interprétera une douzaine de chansons, essentiellement tirées de son dernier album, Feu les artifices, sorti en 2020.

Chacun des trois membres compose les paroles et la musique en français, avant de les soumettre au reste du groupe.

Les textes sont toujours inspirés de situations vécues qui ont marqué personnellement les membres du groupe.

« Nos chansons témoignent de la vérité [...], comme on la voit quand on vit une peine d’amour ou quand on voit quelque chose de spécial qui se passe entre deux personnes, ou juste un événement spécial qu’on veut célébrer, ou raconter cette histoire. »