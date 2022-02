La province compte jeudi 79 personnes hospitalisées atteintes de la COVID-19. Il s’agit d’une baisse importante comparativement au 30 janvier quand on en comptait 164.

La tendance à la baisse est encourageante, affirme la présidente-directrice générale PDG du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers. On est content d’être dans la pente descendante des projections. Ça fait du bien , dit-elle durant une entrevue accordée jeudi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Mais les hôpitaux ne sont pas encore au bout de leur peine. La Dre Desrosiers indique que Vitalité compte environ la moitié des 89 hospitalisations alors que ce réseau est deux fois plus petit que celui d’Horizon. Donc, la pression est encore assez élevée , souligne-t-elle.

La Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité. Photo : Radio-Canada

La Dre Desrosiers précise que le nombre de cas demeure particulièrement élevé dans le Centre hospitalier universitaire CHU Dumont à Moncton et dans l’Hôpital régional d’Edmundston.

Alors, c’est difficile dans ces deux milieux-là, surtout à Edmundston. Ils ont été frappés à plusieurs reprises à Edmundston. En fait, c’est pratiquement sans relâche. Et c’est encore eux qui ont le plus haut nombre d’admissions , souligne la Dre Desrosiers.

Il faut aussi rétablir dès que possible les services de santé suspendus en raison du nombre élevé d’hospitalisations, alors que la fatigue règne dans les hôpitaux.

Le nombre d’admissions à certains endroits est vraiment à la baisse. Ça fait du bien. Mais nous, on doit recommencer à offrir des services qui avaient été arrêtés. Donc, ce n’est pas vraiment une pause pour les gens, c’est un changement de tâches. Ça fait du bien de savoir qu’il y a de l’espoir qu’on va peut-être revenir vers un nouveau normal, mais ce n’est pas un milieu de travail actuellement facile. Les gens sont vraiment fatigués , indique la Dre Desrosiers.

Et si le nombre d’hospitalisations repart à la hausse?

Le Nouveau-Brunswick se trouve à l’heure actuelle dans la phase 2 du plan gouvernemental des mesures de lutte contre la COVID-19 pour cet hiver  (Nouvelle fenêtre) . Le gouvernement compte passer à la phase 1, la moins restrictive, vendredi soir. La phase 1 permet notamment de plus grands rassemblements.

Si le nombre de cas et d’admissions repart à la hausse dans les prochaines semaines, le système de santé devra à nouveau modifier ses services.