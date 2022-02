Peu d’argent dépensé par les conseillers de Saguenay en 2021

Seulement 10 conseillers municipaux sur 15 ont utilisé une portion de leur budget de recherche et de soutien, octroyé par la Ville, au cours de l’année 2021.

Claude Bouchard, élu en novembre 2021 dans le district #2, a dépensé 1039 $ pour l’achat d’un ordinateur. Toujours à Jonquière, Kevin Armstrong s’est prévalu de son enveloppe pour acquérir un portable au coût de 1275 $. Son homologue du secteur Arvida et président de l’arrondissement de Jonquière depuis la dernière élection, Carl Dufour, a fait la même chose.

Jean-Marc Crevier, aussi conseiller dans le secteur Arvida (district #6) a utilisé 2000 $ de son budget de recherche et de soutien pour une étude visant à évaluer le caractère patrimonial du pavillon Saint-Jacques, situé près de l’église du même nom. Le conseiller Crevier s’est également procuré une tablette de type iPad, ce qui a nécessité un débours de 996 $.

Pour le pavillon Saint-Jacques, c’est le comité du patrimoine de la Ville de Saguenay qui a demandé un bilan de vétusté du bâtiment pour avoir un portrait complet de son état. Le rapport n’est pas encore déposé. Ce sera possiblement à l’ordre du jour du prochain conseil , a indiqué le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

Simon-Olivier Côté, qui s’est retiré de la politique municipale à la fin du dernier mandat, est l’élu qui a utilisé le plus de fonds provenant de son budget. Il a investi 5000 $ pour de l’appui logistique à son conseil de district (#8).

De retour sur la scène municipale depuis l’élection du 7 novembre, le Chicoutimien Jacques Cleary, élu président de son arrondissement, a aussi mis la main sur une tablette à 996 $.

Marc Bouchard s’est inscrit aux assises virtuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), ce qui lui a coûté 524 $. Le président du comité des finances de Saguenay, Michel Potvin, a quant à lui acheté un portable, nécessitant une dépense de 1283 $.

Raynald Simard a eu besoin d’un nouveau portable et de matériel informatique et a dû payer l’excédent de coûts de téléphonie cellulaire à sa résidence secondaire. En tout et partout, le nouveau président de l’arrondissement de La Baie a dépensé 2018 $.

Quant au conseiller démissionnaire Éric Simard, qui vient d’annoncer son retrait comme représentant du district #14, il a fait réparer son téléphone cellulaire, engendrant une dépense de 31 $.

15 000 $ de budget

Cette liste des remboursements des dépenses de recherche et de soutien des conseillers a été déposée lors de la dernière assemblée publique du conseil municipal, le 7 février. Il s’agit d’une obligation dictée par la Loi sur le traitement des élus municipaux. Annuellement, chaque élu a droit à une enveloppe de 15 675 $.

Lors de la même séance, les élus de Saguenay ont adopté les barèmes qui encadrent l’utilisation du fonds des dépenses en immobilisations.