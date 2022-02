DPJ : « Le rapport ne sera pas tabletté », martèle Lionel Carmant

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux a semblé piqué au vif jeudi matin, après la sortie du vice-président de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, André Lebon, qui a dit craindre que le rapport ne finisse aux oubliettes.

J’ai été très surpris de ce que M. Lebon a dit , a laissé tomber Lionel Carmant, en mêlée de presse à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas d’où ça sort.

En décembre, quand on a déposé le projet de loi [15 réformant la Loi sur la protection de la jeunesse], il m’a envoyé un courriel me félicitant de ce qu’on faisait. Et deux mois plus tard, il fait cette déclaration. J’ai été très surpris , a réitéré le ministre.

La déclaration en question a été publiée dans La Presse+ jeudi matin. André Lebon a affirmé être découragé et désespéré , disant craindre que neuf mois après le dépôt du rapport de la Commission, celui-ci ne soit tabletté .

En entrevue à 24•60 la veille, il avait évoqué des failles dans le projet de loi 15. Il manque des amendements dans certains articles de loi pour être certain que l’interprétation qu'on fait de l’intérêt de l’enfant sera appliquée correctement. Pour l’instant, ces manques sont des failles et le danger, c’est que dans cinq ans, on soit encore en train de se reparler de ce sujet-là , a expliqué M. Lebon.

Les failles du projet de loi 15 réformant la Loi sur la protection de la jeunesse

La semaine dernière, la présidente de la Commission Régine Laurent avait elle aussi évoqué des craintes quant aux intentions du gouvernement Legault concernant la réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Jeudi matin, le ministre Carmant a assuré qu'il avait l'intention de mener à bien la réforme et d'appliquer les recommandations contenues dans le rapport dans un délai raisonnable.

« J’ai dit à Mme Laurent, j’ai dit aux Québécois : le rapport ne sera pas tabletté. Et il ne sera pas tabletté. » — Une citation de Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

On a déposé avec le projet de loi un plan en trois phases. Le changement de la loi, c’est la phase la plus urgente à faire. On est déjà là, six mois après que le rapport a été déposé. On fait les choses dans l'ordre , a-t-il expliqué, sans toutefois indiquer s'il croyait que le projet de loi serait adopté avant les prochaines élections, le 3 octobre.

Mme Laurent et les commissaires ont fait six recommandactions avant le dépôt du rapport. Toutes, toutes ont été remplies , a-t-il lancé. On va continuer à remplir les 60 recommandations et 250 pistes d’action.

Lionel Carmant a aussi affirmé que des centaines d'intervenants supplémentaires travaillent sur le terrain depuis le dépôt du rapport. Selon lui, le défi, c'est de retenir ceux qui ont de l'expérience.

Il estime que ce sera bientôt chose faite puisque la dernière convention collective signée avec l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) prévoit un salaire supplémentaire pour les travailleurs sociaux qui oeuvrent auprès des jeunes.

Une sortie préoccupante

Les consultations sur le projet de loi 15 ont déjà eu lieu et l'étude détaillée doit commencer mardi prochain, mais les partis d'opposition estiment déjà que le gouvernement Legault doit aller plus loin dans sa réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Le solidaire Sol Zanetti s’est dit profondément déçu et en colère .

« Ce matin, moi, ce que je constate, c’est que les dernières priorités de ce gouvernement, ce sont les enfants vulnérables et les aînés vulnérables. Ça va prendre quoi pour avoir des résultats de ce gouvernement? » — Une citation de Sol Zanetti, député de Québec solidaire et porte-parole en matière de services sociaux

Il y a deux ans, le gouvernement avait promis à Manon [Massé] que des choses comme à Granby, ça n’arriverait plus jamais. Ce matin, ce qu’on apprend, c’est que ça pourrait arriver n’importe quand. Il manque de personnel, il manque d’argent, les listes d’attente sont plus longues qu’avant , a-t-il dénoncé.

Imaginer la famille de la fillette de Granby qui lit ça ce matin, la grand-mère. Rien n’a changé, et le projet de loi ne va pas assez loin. Je n’en reviens pas.

En point de presse jeudi matin, la cheffe du Parti libéral a quant à elle jugé très préoccupant que le commissaire sorte de cette manière .

Le commissaire parle de documents qu’il n’a jamais vus, d’un manque de transparence de la part du gouvernement , a rappelé Dominique Anglade. Si le gouvernement est sérieux et veut montrer sa véritable volonté politique d’aller de l’avant, je pense qu’il doit créer cette transparence, justement pour rassurer notamment le commissaire, mais aussi les Québécois qui regardent et se disent qu’on a besoin d’agir.

Oui, il y a le projet de loi, mais il y a d’autres éléments qui pourraient être mis en place aujourd’hui , a-t-elle affirmé, sans toutefois détailler lesquels.

Du côté du Parti québécois, la porte-parole en matière de famille, Véronique Hivon, affirme qu’il est évident […] que le projet de loi 15 ne va pas assez loin .