La tournée européenne (France, Suisse, Belgique) du groupe québécois initialement prévue à la fin mars 2020 avec, comme point d’orgue, le tout premier concert des Cowboys Fringants au légendaire aréna Paris-Bercy (désormais nommé Accor Arena) allait-elle reportée pour une quatrième fois?

Non. Du moins, seulement en partie…

En raison des modifications sanitaires apportées sur le territoire français, Les Cowboys Fringants ont concocté à la fin janvier une tournée éclair de cinq concerts en France et en Suisse, reportant les autres dates, notamment le concert prévu en Belgique.

L’annonce officielle, survenue le 26 janvier, avait de quoi étonner. Une semaine plus tôt, la France avait annoncé le retour des concerts debout pour le 16 février. Or, le 25 janvier, la France comptabilisait plus de 501 000 nouveaux cas d’infections liées au variant Omicron. Au prorata de la population du Québec, cela représente environ 63 000 nouveaux cas quotidiens.

Et pourtant, moins de 48 heures plus tard, Les Cowboys Fringants confirmaient une poignée de concerts.

On avait appris l’annonce de la réouverture pour le 16 février , met en contexte Claude Larivée, de La Tribu, l’entreprise de gérance des Cowboys Fringants depuis plus de 20 ans.

Nos partenaires en France avaient des discussions plus informées avec les autorités. Ils arrivaient au pic des contaminations et les projections démontraient que ça allait descendre. Et nos concerts n’étaient prévus qu’un mois plus tard. Du moment que c’était permis, il fallait que ça se passe. Il y a le respect des fans, qui attendaient depuis deux ans.

Il y a eu trois reports… , renchérit Bruno Cadoret, membre de l’association culturelle à but non lucratif Les Cousins Fringants depuis sa fondation, en 2004, jusqu’à sa dissolution, en 2016. Chaque fois, nous étions déçus , confirme-t-il lorsque nous l’avons joint à notre arrivée à Paris, à environ 72 heures du concert.

Casse-tête logistique

La décrue des contaminations se confirmant sur plusieurs fronts en Europe et en Amérique du Nord, n’aurait-il pas été mieux de reporter le tout uniquement de quelques semaines – disons au printemps – et de pouvoir honorer l’ensemble des concerts prévus? Les Cowboys Fringants y ont songé, mais ils se sont heurtés à la réalité qui risque de prévaloir durant de longs mois avec le retour des spectacles en présentiel sans jauges ni distanciation.

C’est un casse-tête de reporter [des concerts] en raison de l'empilade de dates, assure Claude Larivée. Il faut comprendre que tout le monde a reporté ses concerts. Quand on a étudié la possibilité de reporter plus tard dans l’année, il ne restait que des dates de lundi ou mardi pour Paris-Bercy. On ne pouvait plus jouer le samedi soir. Tous les week-ends étaient pris.

En effet, ça se bouscule au portillon de départ pour les prochaines semaines à l’Accor Arena : rencontre internationale d’athlétisme, concert de Laylow, match de basketball Paris-Monaco, concerts de Julien Doré et de Dua Lipa, etc. Les Cowboys Fringants auraient été contraints de reporter leur concert une fois de plus pour plusieurs mois. Ce concert phare à Paris, qui devait avoir lieu le 20 mars 2020, a été déplacé au 15 octobre 2020, puis au 8 avril 2021 et, enfin, au 19 février 2022. On parle de report, de report, de report… Pour les amateurs d’Europe, l’attente a assez duré.

Je me suis même demandé pourquoi leur gérant ne programmait pas deux ou trois soirées à l’Olympia plutôt qu’une date à l’aréna de Bercy, dit Cadoret. Heureusement, on a été choyés par Les Cowboys pendant cette attente forcée. Ils ont offert deux concerts gratuits sur Internet : le beau film L’Amérique pleure et de nouvelles tounes avec l’album Les nuits de Repentigny, ce qui était comme un retour aux sources de Break syndical et de Motel Capri.

Ces derniers jours, on voyait circuler sur les réseaux sociaux d’Europe les sélections de chansons récemment proposées par Les Cowboys Fringants lors de leurs concerts au Québec. On mesure une fébrilité qui ne date pas d’hier.

Les débuts fulgurants

Les Cowboys Fringants ont présenté leur tout premier concert à Paris le 2 avril 2004, à l’Élysée Montmartre, une salle de 1400 places. Et à guichets fermés de surcroît... Ce concert a été donné à la suite des demandes des amateurs d’Europe qui échangeaient sur le forum de discussion le Forum du peuple, lié au site web du groupe québécois à l’époque.

On peut dire que c’était un exemple de préréseaux sociaux, se souvient Claude Larivée. Ce sont les fans sur le web qui ont fait la demande de ce spectacle. On a pris tout le monde par surprise.

Les Cowboys Fringants ont remis l’an dernier sur leur page Facebook une vidéo prise il y a 18 ans à Paris en commentant ainsi : Premier show à Paris, le 2 avril 2004. On se demandait vraiment ce qui venait de se passer en sortant de scène.

Ce concert, Bruno Cadoret s’en souvient comme si c’était hier. Le Cousin Fringant, qui réside en banlieue parisienne, avait une tâche bien définie à remplir.

L’association Les Cousins Fringants a été fondée pour ce premier concert des Cowboys en France, à l’Élysée Montmartre. J’avais eu des échanges courriel avec Dom Lebeau et Jean-François Pauzé. Le jour du concert, je suis venu en repérage dans l’après-midi pour trouver un bar pour nous réunir entre fans. Et en sortant du métro Anvers, je suis tombé nez à nez avec Les Cowboys, simples touristes en visite de la butte Montmartre. Ils m’ont invité à prendre un verre avec eux dans un bar de la place du Tertre.

Les Cowboys Fringants en concert au Centre Bell en 2021. Photo : Steve Caron / @lecaron

21 tournées

La popularité des Cowboys en Europe n’a pas dérougi depuis. À ce jour, selon les chiffres avancés par La Tribu, Les Cowboys Fringants n’ont pas moins de 21 tournées en Europe, ont joué plus de 10 fois à l’Olympia et ont écumé à peu près tous les Zénith de France, le premier, bien sûr, étant celui de Paris.

Environ un an [le 20 mai 2005] après l’Élysée Montmartre, on est revenus faire le Zénith avec Robert Charlebois, pour la tournée de l’album La Grand-Messe, se souvient Larivée. C’était un programme double, mais c’est Robert qui a joué avant Les Cowboys Fringants.

Avec le recul, il est quand même stupéfiant de mesurer le succès du groupe québécois sur un continent où tant d’artistes du Québec se sont cassé les dents au cours des décennies, parfois en raison de leur accent.

Ça n’a pas plus dérangé que l’accent de Renaud ici, au Québec, compare Claude Larivée. Robert [Charlebois] te le dirait : ce n’est pas nécessaire de changer l’accent ou le vocabulaire; c’est l’universalité des chansons qui prime. Les chansons des Cowboys Fringants, là-bas, font partie de la vie des gens. On les entend à des mariages. Et on parle d’un groupe dont les chansons n’ont jamais joué à la radio là-bas.

Bruno Cadoret pense la même chose. Mais à l’heure actuelle, comme c’est le cas pour des milliers de fans d’Europe qui s’apprêtent à assister à l’un ou à l’autre des cinq concerts des Cowboys Fringants prévus au cours de la prochaine semaine (Lyon, Paris, Brest, Nantes et Genève), c’est le retour à la normale qui prime.

Aujourd’hui, le concert à l’aréna de Bercy est très attendu, assure-t-il. C’est le retour à la vie culturelle, à des concerts debout, donc festifs, en présence d’amis et de fans de partout en France et même de Belgique.