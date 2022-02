Ukraine : Antony Blinken détaille un scénario catastrophe d’une attaque russe imminente

« Je suis ici aujourd'hui non pas pour commencer une guerre, mais pour en prévenir une. » — Une citation de Antony Blinken, secrétaire d'État américain

M. Blinken a fait cette déclaration devant le Conseil de sécurité à New York, ajoutant avoir proposé jeudi à son homologue russe Sergueï Lavrov de se rencontrer la semaine prochaine en Europe .

Je n'ai aucun doute sur le fait que la réponse à mes déclarations ici aujourd'hui sera faite de nouvelles dénégations du gouvernement russe , a dit Antony Blinken.

Le gouvernement russe peut annoncer aujourd'hui que la Russie ne va pas envahir l'Ukraine, le dire clairement, le dire pleinement au monde entier, et ensuite le démontrer en renvoyant ses soldats, ses chars, ses avions, dans leurs casernes et hangars, et en envoyant ses diplomates à la table des négociations , a-t-il martelé. Dans les jours qui suivront, le monde se souviendra de cet engagement, ou du refus d'en faire autant.

Nos informations montrent clairement que les forces russes aux frontières ukrainiennes, y compris des forces terrestres et des avions, se préparent à lancer une attaque contre l'Ukraine dans les prochains jours , a dit le secrétaire d'État.

Il a décrit le scénario auquel s'attend le renseignement américain, et qui se déroule dès à présent, aujourd'hui, tandis que la Russie avance vers la guerre et renouvelle sa menace d'action militaire .

L’OTAN met en garde contre une provocation russe

Le ministre américain de la Défense et l'OTAN ont mis en garde plus tôt jeudi à Bruxelles contre une provocation de Moscou pour justifier une intervention militaire en Ukraine après des informations troublantes sur des accusations mutuelles de bombardements entre l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses.

Selon les responsables locaux, ce bâtiment résidentiel a été endommagé par des bombardements, dans la ville de Vrubivka, dans la région de Luhansk. Photo : Reuters / NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Nous avons vu les informations sur les bombardements et c'est certainement troublant. Nous sommes encore en train de prendre connaissance des détails. Nous disons depuis un certain temps que les Russes pourraient faire quelque chose comme cela pour justifier un conflit de type militaire , a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, à l'issue d'une réunion avec ses homologues de l'Alliance au siège de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN .

Nous serons attentifs à ces opérations lors desquelles la Russie fabrique un événement dramatique pour justifier une attaque, un jeu que nous avons vu se dérouler dans le passé, et nous continuerons à examiner les moyens d'améliorer notre état de préparation , a-t-il ajouté.

Nous n'avons aucune certitude sur les incidents, mais nous avons vu des tentatives de mise en scène d'un prétexte pour justifier une invasion de l'Ukraine et, bien sûr, c'est une préoccupation , a pour sa part déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN .

Il y a pas mal d'officiers russes au Donbass et ils peuvent fomenter un prétexte , a-t-il soutenu.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy assiste à des exercices militaires tactiques dans la région de Rivne. Photo : Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Nous suivons de près ce qui se passe et nous continuerons à exposer les plans et les actions de désinformation de la Russie pour lui compliquer la tâche et pour rendre plus difficile une invasion , a-t-il expliqué.

Nous constatons beaucoup de désinformation de la part de sites russes afin de créer une atmosphère de prétendues attaques contre la population russe dans cette partie de l'Ukraine , a également souligné le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, après une réunion des dirigeants de l'UE consacrée aux tensions entre la Russie et l'Ukraine, avant un sommet avec leurs homologues de l'Union africaine à Bruxelles.

L'OTAN et les États-Unis accusent la Russie de poursuivre le déploiement de soldats aux frontières de l'Ukraine. Les précisions de Jean-Philippe Hughes.

Provocation pour discréditer Kiev

Le président des États-Unis, Joe Biden, a répété que le risque d'une invasion russe de l'Ukraine était très élevé alors que le premier ministre britannique, Boris Johnson, a ouvertement accusé jeudi la Russie d'une provocation destinée à discréditer Kiev et à justifier une intervention.

« Une école maternelle a été bombardée dans ce que nous savons être une opération [...] conçue pour discréditer les Ukrainiens, conçue pour créer un prétexte, une provocation fallacieuse destinée à justifier une action russe. » — Une citation de Boris Johnson, premier ministre britannique

L'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses se sont mutuellement accusés jeudi de bombardements et d'escalade dans l'est de l'Ukraine, en proie à un conflit depuis 2014, en pleine crise entre Moscou et les Occidentaux.

Dans un communiqué publié sur Facebook, l'armée ukrainienne a accusé les combattants séparatistes d'avoir visé avec un cynisme particulier la localité de Stanitsa Louganska, touchant notamment une école maternelle.

La Russie, accusée par Washington de chercher à créer des prétextes pour attaquer l'Ukraine, a massé plus de 100 000 soldats aux frontières du pays et a exprimé sa profonde préoccupation .

L'armée ukrainienne affronte depuis 2014 des séparatistes prorusses soutenus par Moscou dans les régions de Donetsk et de Lougansk, un conflit qui a fait plus de 14 000 morts et au-delà de 1,5 million de déplacés.