Manifestation à Fredericton : la mairesse présente des excuses

La mairesse de Fredericton, Kate Rogers, présente des excuses pour avoir minimisé les dommages causés par les symboles antisémites et de suprématie blanche utilisés par des gens qui manifestaient contre les mesures sanitaires la fin de semaine dernière devant l’Assemblée législative.

Dans une déclaration écrite, Mme Rogers a affirmé que lorsqu’elle a décrit la manifestation comme étant pacifique , elle voulait souligner que les policiers n’ont pas eu recours à la force.

Je comprends que ma caractérisation de la manifestation a minimisé l'impact ressenti par les membres de notre communauté, et je suis désolée , concède la mairesse.

Je suis dégoûtée que des symboles antisémites et suprémacistes blancs aient été utilisés. Comme je l'ai déjà dit, je reconnais qu'ils sont haineux et causent des traumatismes. Ils n'ont pas leur place dans notre ville ou notre société civile , ajoute la mairesse.

Les propos de la mairesse font suite à la déclaration de mercredi de la commissaire sur le racisme systémique du Nouveau-Brunswick, Manju Varma.

La commissaire écrit dans cette déclaration que rester silencieux alors que des signes de suprématie blanche marchent dans nos rues est fondamentalement raciste et ne peut jamais être pacifique .

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a aussi condamné l’utilisation de symboles racistes dans une déclaration mercredi.

Les actions des manifestants qui n’étaient pas pacifiques, ou qui encourageaient la haine ou la violence [...] sont inacceptables et il n’y a pas de place pour cela dans notre province , indique M. Higgs.

Selon le professeur de droit à l'Université de Moncton, Yves Goguen, puisque ces symboles ont été affichés lors d'une manifestation, le gouvernement ne pouvait pas agir.

Ça fait partie de la démocratie, c'est une façon de laisser sortir de la vapeur, et effectivement c'est protégé par l'article 2b de la Charte , a expliqué le professeur de droit.

L’article 2b de la Charte des droits et libertés du Canada  (Nouvelle fenêtre) garantit les libertés de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication .

Le président du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, Moncef Lakouas, dénonce la situation à Fredericton et juge que quelque chose aurait dû être fait.

Qu’est-ce que nous sommes en train de dire? Que la haine est correcte sous la bannière du droit constitutionnel de manifester? Le droit de manifester est fondamental. Je n’enlève pas ça à aucun citoyen au Nouveau-Brunswick ni au Canada, mais il faut qu’on manifeste certaines choses qui sont légitimes et légales. Le fait de sortir avec des bannières haineuses est illégitime et non légal , affirme Moncef Lakouas.

Il est tout de même possible pour la police de faire enquête et même de porter des accusations concernant des propos haineux tenus dans un lieu public. D’ailleurs, au Code criminel  (Nouvelle fenêtre) , des lois limitent la liberté d'expression pour lutter contre la propagande haineuse.

