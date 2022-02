Le recours à la Loi sur les mesures d’urgence au cœur d’un débat historique aux Communes

Le premier ministre Justin Trudeau a lancé le bal vers 10 h 15 (HNE) en réitérant les raisons qui l’ont poussé à invoquer cette loi pour la première fois depuis qu’elle a été adoptée en 1988, pour remplacer l’ancienne Loi sur les mesures de guerre.

Pour le bien de l’économie, des familles et des travailleurs, il est plus que temps que ces activités illégales et dangereuses prennent fin, y compris ici à Ottawa , a-t-il dit, après avoir reconnu que d'autres barrages illégaux érigés aux postes frontaliers de Coutts, en Alberta, et d'Emerson, au Manitoba, ont été levés ces derniers jours.

La décision d'invoquer la loi est une solution de dernier recours et n'a pas été prise à la légère, mais en bloquant les chaînes d’approvisionnement, les barrages illégaux font des torts considérables à notre économie et aux Canadiens , a répété le premier ministre.

« La Loi sur les mesures d’urgence va être limitée dans le temps et ciblée pour répondre aux menaces des occupations et des barrages illégaux seulement. Les mesures sont raisonnables et proportionnelles. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Comme il l'avait fait lundi, M. Trudeau a insisté sur le fait qu'en dépit du recours à la loi, la Charte canadienne des droits et libertés continue de protéger les droits individuels, les droits fondamentaux, incluant la liberté d'expression et le droit de manifester, ne sont pas suspendus, et l'armée ne sera pas déployée.

Ce qu’on veut, c’est d’assurer la sécurité des Canadiens, protéger les emplois des travailleurs et rétablir la confiance dans nos institutions , a-t-il résumé.

Les chefs des partis d’opposition – la conservatrice Candice Bergen, le bloquiste Yves-François Blanchet, et le néo-démocrate Jagmeet Singh – doivent aussi prendre la parole par la suite. D’autres députés s’exprimeront par la suite.

Des amendements aux décrets nécessaires à l'application des dispositions de la législation, publiés mardi par le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, pourront aussi être proposés.

Le débat devrait s'étirer sur quelques jours, puisque la Loi sur les mesures d’urgence stipule qu’il doit avoir lieu « sans interruption », exception faite de la période de questions à la Chambre des communes. Tous les autres travaux parlementaires sont donc suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Invoquée lundi par M. Trudeau, la Loi interdit notamment les rassemblements publics pouvant perturber la circulation des personnes ou des biens, nuire au commerce international, menacer les infrastructures essentielles du pays ou générer des actes de violence.

Les pouvoirs extraordinaires consentis aux forces de l’ordre pour agir en conséquence sont actuellement en vigueur, et ce, pour une période de 30 jours. La Chambre des communes et le Sénat doivent tout de même y donner leur assentiment, à défaut de quoi ils seront immédiatement révoqués.

Aux Communes, l’issue du débat ne fait guère de doute. Si le Parti conservateur et le Bloc québécois ont déjà annoncé qu’ils s’y opposeront, le Nouveau Parti démocratique compte l’appuyer, ce qui donnera au gouvernement minoritaire libéral un appui suffisant pour l’emporter.

La situation est plus incertaine au Sénat, où les sénateurs disposent d'une plus grande indépendance que les députés. Rappelés d'urgence en raison de ce débat, les sénateurs entreprendront leur propre débat sur le recours à la loi vendredi.

Le débat aux Communes se met en branle alors que les blocages à la frontière canado-américaine qui étaient en cours au moment où le gouvernement a invoqué la loi sont maintenant levés.

À Ottawa, toutefois, le rassemblement principal des militants anti-mesures sanitaires, sur la colline du Parlement, se poursuit jeudi pour une 21e journée de suite, les manifestants ignorant ouvertement l’ultimatum qu’ils ont reçu la veille.