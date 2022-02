Québec injecte près de 60 millions pour soutenir le milieu culturel

La ministre québécoise de la Culture, Nathalie Roy, a annoncé jeudi que 58,5 millions de dollars supplémentaires seront versés dans des programmes et dans des fonds déjà existants destinés à aider le milieu culturel, durement atteint par les fermetures répétées des salles de spectacle et des cinémas en raison de la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, Québec a versé près de 830 millions de dollars dans son Plan de relance économique du milieu culturel, selon un communiqué.

Le feu vert de la Santé publique nous permet désormais de nous tourner vers l’avenir et de préparer une reprise des activités forte et durable , a affirmé Nathalie Roy.

Les salles de spectacles et les cinémas avaient été fermées le 20 décembre dernier en pleine vague Omicron. Depuis le 7 février, elles ne peuvent être ouvertes qu’à 50 % de leur capacité, mais toutes les limites doivent progressivement être levées d’ici le 14 mars. Les spectacles extérieurs ne devraient plus être soumis à des limites d’assistance à cette date eux non plus.

Les sommes annoncées jeudi seront versées à divers organismes, dont la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), pour continuer d’appuyer des initiatives culturelles.

Douze millions de dollars serviront notamment à poursuivre la mesure de soutien à la diffusion jusqu’au 31 mars. Cette mesure permet de compenser le manque à gagner occasionné par la capacité réduite des salles de spectacles.

Le milieu de la production cinématographique et télévisuelle se voit octroyer 38 millions de dollars par le truchement de la SODEC.

Quant au Fonds d’urgence pour les artistes et les travailleurs et travailleuses des arts de la scène, cette cagnotte, qui est gérée par la Fondation des artistes et qui doit fournir de l’aide directe à des personnes qui subissent de sérieuses difficultés, recevra deux millions de dollars.

Les 6,5 millions de dollars restants iront à la SODEC pour son programme d’aide au projet de relance culturelle.