4,3 M$ pour remplacer un avion de nature « secrète » de la police d’Edmonton

Lors d’une réunion d’un comité du Conseil municipal en novembre dernier, le conseiller Michael Janz, s’est informé au sujet de l’avion après des plaintes d’électeurs. C’est alors que le Service de police de la ville d’Edmonton a confirmé l’existence de l’avion.

Michael Janz a affirmé que la Commission de police a par la suite contacté le maire de la ville d’Edmonton pour lui indiquer que l’avion en question est confidentiel .

Le conseiller s’explique mal l’aspect secret de l’appareil. Ils semblaient insinuer que j'avais rompu la confidentialité, ce à quoi le maire m'a heureusement défendu en disant qu'il n'y avait aucun moyen pour lui d'être au courant. L'idée qu'un avion soit confidentiel est tout simplement absurde.

Par courriel, Cheryl Sheppard, porte-parole du Service de police d'Edmonton, a indiqué que la police ne discuterait pas de l’avion sur la place publique. En raison de la nature secrète de l'avion, Service de police de la Ville d’Edmonton EPS n'a discuté de cette pièce d'équipement opérationnel que lors de [réunions à huis clos] avec la Commission de police d'Edmonton et le conseil municipal pour assurer et maintenir la sécurité du public et des agents.

La porte-parole n'a pas voulu répondre à une question concernant le nombre d'heures de vol de l'avion ou du budget annuel de fonctionnement. Elle a refusé de révéler quand la Commission de police a approuvé l'achat du nouvel avion de 4,3 millions de dollars et a déclaré que l'efficacité de l'avion repose en grande partie sur le fait que ses activités sont secrètes.

Manque de transparence ?

Pour Allan Bolstad, ancien conseiller municipal de la ville d’Edmonton de 1992 à 2004, le manque de transparence du Service de police pose problème. Je n’ai jamais entendu parler d’un avion [mais] je suis certain que cela aurait été une question très médiatisée si ça avait été rendu public [pendant que j’étais conseiller].

Selon lui, le Conseil municipal est en droit de s’informer au sujet de l’avion : Pour obtenir une meilleure description sur la manière dont ils ont utilisé l’avion et de ce qu’ils en font .

« Je pense que la police a des explications à donner. » — Une citation de Allan Bolstad, ancien conseiller municipal d’Edmonton de 1992 à 2004

Selon Alex Luscombe, candidat au doctorat au Centre de criminologie et d'études sociojuridiques de l’Université de Toronto, l’absence d’ouverture du Service de police constitue une entrave à la démocratie.

Les contribuables paient la police avec leur argent, ils ont le droit de savoir comment leur argent est utilisé pour des programmes de sécurité ou des enquêtes de sécurité publique [...] Ça fait partie du travail d’un service de police dans une société démocratique.

Selon le Registre des aéronefs civils canadiens, Edmonton est l'une des rares municipalités canadiennes à posséder un avion de police. Les registres publics indiquent que le Service de police d'Edmonton est la seule force policière municipale au Canada à exploiter un avion et deux hélicoptères.