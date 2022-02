Avertissement de neige dans le Sud de l’Ontario

Selon l'agence fédérale, la pluie devrait se changer en neige en fin d'après-midi ou en début de soirée, jeudi.

Il pourrait aussi y avoir de la pluie verglaçante et du grésil durant cette période de transition entre la pluie et la neige.

Environnement Canada prévient que la neige pourrait être forte par moments et que la visibilité pourrait devenir presque nulle à cause de la poudrerie, surtout en soirée et durant la nuit.

Les automobilistes devraient redoubler de prudence. L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte , note Environnement Canada.

Ces précipitations sont le résultat d'une dépression qui devrait passer tout juste au sud du lac Érié et du lac Ontario ce soir et cette nuit , précise Environnement Canada. Étant donné que la trajectoire de la dépression demeure incertaine, la durée de l'épisode et les quantités de précipitations pourraient changer.

La Ville de Toronto indique que ses saleuses seront déployées dès que la pluie se changera en pluie verglaçante et que les déneigeuses seront en service dès que les accumulations de neige dépasseront 2,5 cm pour les autoroutes et 5 cm pour les artères principales.

La Ville a aussi décrété une alerte au froid extrême.

À lire aussi : Transport scolaire annulé et écoles fermées dans certaines régions

Dans la région de Kingston, Environnement Canada prévoit des accumulations de 10 à 20 cm de neige d'ici vendredi matin avec risque de poudrerie.

Fortes pluies dans le Niagara

Dans la région de Niagara, un avertissement de pluie est en vigueur. Environnement Canada prévoit 20 à 35 mm de pluie d'ici jeudi soir.

De la pluie, ainsi qu'une fonte des neiges, est prévue. Le sol gelé a une capacité réduite pour absorber cette quantité de pluie , indique l'agence fédérale.

Il y a aussi un risque de pluie verglaçante et de grésil en après-midi ou en soirée. La pluie devrait se changer en neige plus tard jeudi soir.