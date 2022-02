La commission des sports, des loisirs et du développement communautaire brise la glace

La commission des sports des loisirs et du développement communautaire a été la première, mercredi, à lancer officiellement ses travaux.

Une première rencontre qui a surtout permis de faire le bilan des dernières années et de fixer les objectifs d'un mandat qui s'annonce chargé.

Le président de la commission, le conseiller du district d'Aylmer, Steven Boivin, dit avoir trois grandes priorités.

Il y a plusieurs sujets, plusieurs chantiers qu'on va aborder, mais les priorités très importantes pour moi, c'est le plein air urbain, le plan directeur des infrastructures et son plan d'intervention qui va suivre et surtout la relation et l'accompagnement qu'on va avoir avec les organismes, c'est-à-dire de développer une vision commune de l'organisation du sport , a expliqué M. Boivin.

« Est-ce que le plein air urbain peut servir à attirer des gens [à Gatineau] pour y vivre et y travailler? Je crois que c'est une belle opportunité de miser là-dessus, » — Une citation de Steven Boivin, président de la commission des sports des loisirs et du développement communautaire

Le conseiller indique que l'activité libre du sport et du plein air prendra beaucoup de place dans les travaux de sa commission. Une tendance populaire qui a non seulement des bienfaits pour la santé, mais qui a surtout, selon lui, un pouvoir attractif.

Un complexe sportif dans l'ouest, oui, mais...

S'il reconnaît la nécessité de construire un complexe multiglace dans l'ouest de la ville, le conseiller Boivin croit qu'il faut en revoir une partie. Pas question pour lui toutefois de retarder ce projet attendu depuis longtemps et évalué à 100 millions de dollars, qui a été adopté par l'ancien conseil.

C'est pas un mauvais projet, mais est-ce que c'est quatre glaces, trois glaces, quatre glaces et une palestre? Les besoins sont dans plusieurs sports, pas juste les sports de glace. Je veux [...] qu'on s'assure que cette réflexion-là se fasse, pas seulement pour l'ouest de Gatineau, mais pour l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des sports et leurs besoins , dit-il.

Edmond Leclerc, conseiller du district de Buckingham (archives) Photo : Radio-Canada

Le vice-président de la commission, le conseiller du district de Buckingham, Edmond Leclerc, croit aussi qu'il faut tenir compte des besoins en infrastructures d'est en ouest. Il souhaite cependant que le projet d'un complexe deux glaces, prévu pour son secteur, puisse se concrétiser.

Selon lui, un partenariat avec le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) pour la construction de cette infrastructure est une avenue intéressante.

Le centre de services scolaire a démontré de l'intérêt pour que ce soit sur son terrain à l'école Hormisdas-Gamelin. Ils ont également demandé du financement. Ça pourrait certainement aider à ce que le projet se réalise plus rapidement , juge M. Leclerc.

Si le complexe de l'est est important pour le conseiller, il rappelle que les besoins en infrastructures sont grands partout à Gatineau. La commission, dit-il, devra faire un exercice de priorisation avant de faire ses recommandations au conseil.

Les autres commissions

La commission jeunesse sera la prochaine à lancer officiellement ses travaux, samedi. Les sept autres commissions et comités emboîteront le pas au cours des prochaines semaines et prochains mois.

La nouvelle commission de l'environnement, qui sera chargée de mener le plan climat, devrait siéger d'ici la fin du printemps, a indiqué, cette semaine, sa présidente, la mairesse de Gatineau.