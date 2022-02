Pénurie de personnel : deux foyers de soins ont un permis provisoire

Il s’agit du Garden Home à Charlottetown, un établissement de 127 lits de l’entreprise Prince Edward Island Seniors Homes, et de la villa South Shore à Crapaud, un établissement de 36 lits de l'entreprise de MacLeod Group Health Services.

Ils ont été signalés lors d’inspections récentes effectuées par le Conseil des établissements de soins communautaires et des foyers de soins.

Le président-directeur général PDG du Garden Home, Jason Lee, indique qu’il faut s’adresser aux autorités provinciales pour toute question à ce sujet.

Le président-directeur général PDG du groupe MacLeod, Ramsay Duff, dit que la santé publique a déclaré des éclosions de COVID-19 dans les deux établissements de son entreprise dans la province. Le deuxième est le foyer Clinton View Lodge à Kensington.

L’entreprise, affirme Ramsay Duff, se concentre entièrement sur les soins et la santé des résidents et du personnel. Il ajoute qu’elle collabore étroitement avec les autorités médicales et le Conseil pour que son permis définitif soit rétabli.

Manque de personnel

Des inspecteurs gouvernementaux ont récemment expliqué aux membres d’un comité de l’Assemblée législative que des foyers de soins, par moments, n’arrivaient pas à satisfaire les normes en matière de dotation en personnel. Les résidents de ces établissements reçoivent quand même des soins selon les normes de base .

Kelly Rayner, directrice des services de santé communautaires, a précisé qu’il peut arriver dans ce cas que des résidents soient lavés à l’éponge plutôt qu’avec une douche ou un bain.

Les inspecteurs, a-t-elle ajouté, donnent des conseils à ces établissements pour assurer un niveau de soins qui peut être minimal, mais sécuritaire malgré tout.

Des inspections en octobre et en novembre

Le Conseil, dans une lettre expédiée au Garden Home, fait était de 26 conformités partielles aux normes et de trois non-conformités notées lors d'inspections effectuées à la fin d’octobre et au début de novembre.

La présidente du Conseil, Mary Anne McMahon, indique dans cette lettre qu’il est raisonnable de croire que l’établissement ne peut fonctionner selon les normes recommandées à moins que les lacunes ne soient corrigées.

Parmi les correctifs, il faut faire en sorte que de la documentation soit disponible pour l’orientation et la formation du personnel, que le personnel ne travaille pas à moins d’avoir reçu cette orientation et cette formation, et que les dossiers du personnel soient mis à jour.

Des problèmes de manque de personnel ont aussi été signalés à la villa South Shore.

Le manque de personnel a aussi été signalé dans d’autres établissements pour personnes âgées dans la province lors d’inspection, mais sans que cela entraîne un changement de permis.

Le ministère de la Santé et du Mieux-être affirme que les inspections se poursuivent dans les foyers de soins privés et communautaires, mais qu’elles ne peuvent être effectuées au complet dans les foyers privés qui connaissent une éclosion.