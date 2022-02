L’éducation une priorité dans la prévention des tragédies comme Portapique

Une avocate de Saint-Jean à Terre-Neuve, Erin Breen, représente une coalition de groupes de femmes, le Women's Legal Education and Action Fund à Toronto, ainsi que les organisations à but non lucratif d'Halifax Avalon Sexual Assault Centre et Wellness Within.

Elle va présenter ses requêtes, entre autres pour plus d’éducation, durant des audiences publiques de la Commission fédérale-provinciale sur les pertes massives d'avril 2020 qui doivent débuter le 22 février à Halifax.

Erin Breen dit que les demandes des groupes ne sont pas nouvelles, c’est le genre de recommandations reprises par des groupes de femmes depuis des années .

Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais j'espère que si vous frappez à la porte suffisamment de fois, quelque chose va arriver , dit l’avocate.

« Les gens savent maintenant ce qu'il faut faire. » — Une citation de Erin Breen, avocate

L'avocate Erin Breen, représente plusieurs organismes de protection des femmes lors des audiences de la Commission fédérale-provinciale sur les pertes massives d'avril 2020. Photo : CBC/Mark Quinn

Sa requête principale et celle des groupes qu'elle représente c'est une éducation obligatoire à partir de la maternelle, sur les enjeux de violences sexuelles.

Je pense que vous pouvez commencer à enseigner aux enfants les droits de la personne et le fait qu'il existe des déséquilibres de pouvoir dans notre société, qui ont été renforcés par nos institutions et dans nos lois, que nous devons vraiment inverser , dit Erin Breen.

La Commission des pertes massives enquêtera et formulera des conclusions sur les causes, le contexte et les circonstances qui ont conduit au décès de 22 personnes en avril 2020. En plus d'examiner les réponses de la GRC et des organismes de soutien, la commission doit se pencher sur des sujets connexes tels que le rôle de la violence sexuelle et conjugale dans cette tragédie.

Le tireur a incendié plusieurs maison, y compris son chalet à Portapique, en commettant une tuerie en avril 2020, selon les policiers. Photo : CBC/Steve Lawrence

Selon les documents du mandat de perquisition, l'homme responsable de la tuerie a attaqué sa conjointe de fait alors qu'elle était couché à leur chalet de Portapique. Il a aussi tiré plusieurs coups de feu dans sa direction avant de l'enfermer dans sa réplique d’une voiture de police. Elle a réussi à s'échapper dans les bois, où elle se serait cachée jusqu'au matin.

Dans la déclaration de la femme à la police, elle dit que son conjoint avait été violent envers elle dans le passé, mais qu'elle ne l'avait jamais signalé. D'autres documents de la police font aussi référence à des personnes racontant la violence du tireur envers sa partenaire de longue date.

Où en sont les provinces de l'Atlantique?

Radio-Canada a contacté les ministères d'Éducation dans les quatre provinces du Canada atlantique pour voir où chacun se situe sur l'éducation précoce des relations familiales saines.

En Nouvelle-Écosse, l’enseignement des relations saines commence à l'école primaire. Pour ce qui est de l’éducation concernant les violences sexuelles, le sujet est introduit en 4 e année et il faut attendre la deuxième année du secondaire pour que les élèves apprennent ce qu’est la violence familiale.

Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, dit que sa province commence à enseigner aux élèves la violence conjugale à la maternelle dans le volet francophone.

Nous commençons à parler des problèmes de consentement, de violence et de ces questions fondamentales le plus tôt possible , dit-il.

Plus vous abordez le sujet pour que les enfants en parlent, plus ils sont susceptibles de partager des histoires avec des adultes et de soulever des problèmes que vous voudriez porter à l'attention des écoles ou des adultes responsables.

Le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, croit que les enfants devraient commencer à être éduqués sur la violence familiale et les relations saines dès leur plus jeune âge. Photo : Radio-Canada

Le ministre veut maintenant aligner le secteur anglophone sur le volet francophone en introduisant le sujet à la maternelle.

De toute évidence, la meilleure façon de gérer les problèmes c’est d'en parler de manière structurée tout au long de l'école.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la violence entre partenaires intimes ne fait pas l'objet d'un plan de programme spécifique.

Un porte-parole du ministère mentionne que ça peut s’inscrire dans le programme de santé en 1re année, qui comprend une section sur les relations, et dans un cours au secondaire qui traite des questions de pouvoirs et de contrôles.

Par contre, le district scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador est sur le point de commencer un projet pilote appelé Kids in the Know, qu'on peut traduire par des enfants au courant. Un programme met l'accent sur le consentement.

Finalement, à l'Île-du-Prince-Édouard les élève apprennent ce qu’est une relation saine dès la première année durant leur cours de santé, mais pour les relations familiales il faut attendre la 5e année.

Les élèves du secondaire doivent aussi suivre un cours sur le bien-être, qui examine entre autres, les droits légaux concernant les relations.

Plan national pour mettre fin aux violences sexuelles

Toutes les provinces et le gouvernement fédéral se sont engagés à mettre fin à la violence fondée sur le sexe d'ici 10 ans.

Un rapport pour guider la mise en œuvre de ce plan d'action national a été présenté au gouvernement fédéral en avril 2021. L'éducation précoce fait partie des recommandations.

L’avocate Erin Breen dit que beaucoup des points qu'elle va soulever lors de l'enquête vont refléter le contenu de ce rapport.

La première phase des audiences de l'enquête publique a été retardée à deux reprises, mais doit commencer le 22 février. Le rôle de la violence sexuelle et conjugale doit être abordé dans la deuxième phase des audiences, prévues au printemps.