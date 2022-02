Plusieurs témoignages rapportent, jeudi matin, que la zone de manifestation au centre-ville d’Ottawa est plus difficile à atteindre. Plusieurs nouveaux barrages ont été installés par les forces de l’ordre et la Sûreté du Québec (SQ) s’apprêterait même à envoyer des renforts. Une des organisatrices appelle à ne pas céder.

Selon les informations de Radio-Canada, la Sûreté du Québec SQ se prépare à envoyer plusieurs de ses effectifs policiers en renfort à Ottawa, qui seront sous le commandement de la Police provinciale de l’Ontario (PPO). La Sûreté du Québec SQ devrait également installer un centre de commandement à Gatineau.

Voilà 21 jours, maintenant, que le convoi des camionneurs s’est installé dans le centre-ville d’Ottawa en protestation contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19 et la vaccination obligatoire.

Mercredi, le Service de police d’Ottawa (SPO) a intensifié la pression en distribuant des avertissements aux manifestants sur lesquels il leur était demandé de quitter les lieux maintenant et rappelant les risques de sanction encourus. Ils les ont notamment avertis que la Loi sur les mesures d'urgence leur donne le pouvoir de saisir les véhicules qui font partie de l'occupation de près de trois semaines et d'interdire aux gens de se déplacer au sein d'une certaine zone .

La pression s'accentue sur les manifestants à Ottawa. Le reportage de Christian Noël.

Une des organisatrices lance un appel

Certains manifestants ont pourtant décidé de tenter le tout pour le tout et de rester malgré la Loi sur les mesures d’urgence. Jeudi matin, des klaxons de camions ont de nouveau retenti dans le centre-ville d'Ottawa.

L’une des organisatrices du convoi, Tamara Lich, a publié une vidéo en direct sur la page Facebook Freedom Convoy 2022 , mercredi soir, dans laquelle elle se dit fière de ce qui a été accompli et parle d’une expérience incroyable vécue au cours des trois dernières semaines.

Tamara Lich, qui a mis sur pied les campagnes de financement pour le convoi, lors d’une conférence de presse à Ottawa le 3 février 2022 (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Très émue, elle appelle les protestataires à rester forts , unis , à répandre l’amour et à ne pas céder .

Elle leur demande également de rester pacifiques, notamment avec les journalistes et les policiers.

Mme Lich semble laisser entendre qu’elle est prête à se faire arrêter en cas d’intervention policière.

J'irai probablement quelque part demain où je prendrai trois repas par jour et ça me convient. Je veux que vous sachiez que je n'ai pas peur, je vais enfin pouvoir dormir un peu , dit-elle.

« Je veux que vous continuiez à vous battre pour la bonne cause et que vous preniez soin les uns des autres et vous souteniez mutuellement. » — Une citation de Tamara Linch, une des organisatrices du convoi des camionneurs

Elle invite d’autres manifestants à rejoindre Ottawa.

Il est temps de se tenir ensemble. Si vous pouvez venir à Ottawa et vous joindre à nous, ce serait fantastique, et si vous ne pouvez pas, priez pour nous. [...] Je ne peux pas vous dire à quel point les gens [ici] sont incroyables. Ils vont rester et se battre pour votre liberté aussi longtemps que possible.

Mme Lich termine en indiquant que demain est un autre jour et je suis prête. Je n'ai pas peur et nous n’allons pas céder .

Selon les données disponibles sur le réseau social, la vidéo a été visionnée plus de 245 000 fois.

Dans une autre vidéo en direct sur le même réseau social, publiée jeudi matin, Pat King demande aux manifestants de ne pas quitter leur camion en cas d'intervention.

Le chef intérimaire du Service de police d'Ottawa SPO promet de vider les rues

Le chef par intérim du Service de police d'Ottawa SPO , Steve Bell, a affirmé que les policiers videront les rues de la capitale nationale des manifestants qui s'opposent au gouvernement et aux restrictions liées à la COVID-19 au cours des prochains jours, avertissant être prêts à utiliser des méthodes que les gens ne sont pas habitués de voir à Ottawa.

Steve Bell, chef intérimaire du Service de police d’Ottawa (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

M. Bell a pris cet engagement devant le conseil municipal d'Ottawa lors d'une réunion virtuelle, mercredi, au lendemain de la démission de l'ancien chef de police Peter Sloly.

De son côté, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déposé la motion sur les mesures d'urgence à la Chambre des communes, mercredi soir.

La motion doit être débattue jeudi à la Chambre des communes et le Sénat doit aussi en débattre vendredi, sur les pouvoirs que confère cette loi.

Les élus conservateurs et bloquistes disent qu'ils n'appuieront pas la motion, tandis que le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, laisse planer le doute pour la suite des choses, qualifiant la situation de crise.

Le gouvernement libéral minoritaire de Justin Trudeau a indiqué que les blocus aux frontières et à Ottawa étaient liés à une action criminelle coordonnée et ciblée contre des intérêts canadiens, partiellement financée par des intérêts canadiens.

Avec les informations de La Presse canadienne