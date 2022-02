Haïti : 600 millions de dollars d’aide internationale, dont 19,5 millions du Canada

Cette somme s’ajoute au financement de 50,4 millions de dollars annoncé par le Canada lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères sur Haïti tenue en janvier.

Cette aide contribuera au soutien des victimes du tremblement de terre, à la réhabilitation et à l’amélioration des services de santé, selon le communiqué du ministère.

De la somme annoncée mercredi, 10 millions de dollars seront consacrés à renforcer le secteur de la sécurité et 4,5 millions de dollars en aide humanitaire.

« Nous devons continuer à travailler ensemble pour renforcer la résilience et rétablir la paix et la prospérité en Haïti afin d’y favoriser des communautés plus fortes, plus sécuritaires et plus dynamiques. » — Une citation de Harjit Sajjan, ministre du Développement international

Par ailleurs, la communauté internationale s'est engagée, lors de la même réunion à donner 600 millions de dollars pour financer la reconstruction du sud d'Haïti, ravagée il y a six mois par un séisme qui a tué plus de 2200 personnes.

Ces contributions vont bien au-delà de nos attentes , a déclaré le premier ministre haïtien Ariel Henry à l'issue de la journée de réunion.

Ces promesses de dons ne correspondent qu'à 30 % du plan pour la reconstruction des régions dévastées par le séisme du 14 août, évalué à près de deux milliards de dollars sur quatre ans, mais davantage que les 25 % initialement estimés.

Près d'un milliard de dollars sont nécessaires pour la seule reconstruction des logements : plus de 130 000 maisons n'ont pas résisté à la puissante secousse sismique.

Une aide peu efficace

En 2010, après le séisme qui avait tué plus de 200 000 personnes et jeté à la rue un million et demi d'Haïtiens, l'aide internationale d'ampleur n'avait pas été coordonnée et s'est révélée peu efficace.

Alors qu'Haïti est plongée aujourd'hui dans une profonde crise politique, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, les bailleurs assurent que la gestion des fonds promis sera contrôlée pour éviter corruption et détournement.