Aires protégées au Nouveau-Brunswick : le gouvernement traîne la patte

À l’automne 2019, le gouvernement de Blaine Higgs annonçait que 400 000 hectares supplémentaires deviendraient des terres protégées avant la fin de 2020. La superficie des aires protégées passerait donc ainsi de 4,9 % à 10 % du territoire.

Plus d’un an après l’échéance, la promesse n’a pas été respectée.

Un coup de sonde ce mois-ci révèle que 90 % des 300 répondants veulent que le gouvernement provincial fasse passer cette année le pourcentage d’aires protégées de la province de 4,9 % à 10 %, comme il avait dit qu’il le ferait.

De plus, 78 % des répondants aimeraient que le Nouveau-Brunswick suive l’exemple du gouvernement Trudeau et s’engage lui aussi à protéger 25 % de son territoire d’ici 2025.

Méthodologie

Le sondage a été réalisé par Oraclepoll Research, et commandé par le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, la Fédération du saumon atlantique, et le chapitre néo-brunswickois de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP).

Il a été tenu auprès de 300 répondants du 3 au 5 février 2022. Il s’agit d’un sondage téléphonique où la personne sondée parlait à un interlocuteur, et non à une machine.

La marge d'erreur est de plus ou moins 5,6 %, 19 fois sur 20.