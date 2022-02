Faire un film sur la sexualité féminine quand on est un homme, selon Denis Côté

L'œuvre, qui a été présentée en première mondiale à la Berlinale, retrace l’histoire de trois femmes s’étant réfugiées en maison de repos pendant 26 jours afin de se confronter à leurs troubles sexuels et apprivoiser leurs démons intimes.

Geisha, Léonie et Eugénie, qui sont interprétées par les actrices Aude Mathieu, Larissa Corriveau et Laure Giappiconi, sont accompagnées d’un thérapeute allemand et d’un travailleur social bienveillant.

Le réalisateur le sait et l’assume : son film, que seul le public de la Berlinale a pu découvrir pour le moment, fera réagir.

Je sais déjà qu’il y a des gens qui vont dire : "non, je ne vais pas voir un film sur la sexualité des femmes fait par un homme blanc hétérosexuel. Je ne veux pas voir ça" , dit-il.

Denis Côté, qui signe ici son quatorzième long métrage, revendique le droit de l’artiste de s'intéresser à l’autre . Ce droit, avertit-il, vient toutefois avec sa part de responsabilité.

Un été comme ça n'est pas seulement un film. C’est aussi le cheminement d’un homme qui fait un film, et qui essaie de ne pas se mettre au-dessus de la mêlée. Il s’agit de faire un film avec les femmes, pas un film sur les femmes , explique-t-il.

« J’entre dans un sujet que je ne connais pas. Ce n'est pas à moi, ça, la sexualité féminine. » — Une citation de Denis Côté, réalisateur

Le réalisateur s’est entouré de femmes tout au long du processus de réalisation.

Il a ainsi fait appel à l’actrice Rachel Graton pour collaborer à l’écriture du scénario et à Dounia Sichov pour monter le film. Toutes les versions du scénario ont été relues - et revu, au besoin - par les actrices. Les premiers montages n’ont été vus que par des femmes, dont une sexologue.

Son directeur photo? C’est François Messier-Rheault, un homme. Mais le cinéaste lui a donné une consigne singulière : si une scène venait à l’exciter - signe d’un érotisme que le réalisateur souhaitait éviter - il devait immédiatement le signaler.

J’essaie de ne jamais oublier que je suis un homme en train d’avancer dans le noir sur un sujet que je ne connais pas à fond , résume-t-il.

Au final, je ne m'excuse pas d’avoir fait le film. Ça reste un film réalisé par un homme, et vous allez peut-être le ressentir, mais je sens que les devoirs ont été faits.

Les actrices Anne Ratte Polle, Larissa Corriveau et Laure Giapiconni, dans le film Un été comme ça. Photo : Maison 4:3

Un plateau sans coordination d’intimité

Pour encadrer les scènes de nudité et de sexualité et s’assurer que les actrices et les acteurs soient toujours à l’aise, de plus en plus de productions engagent un coordinateur ou une coordinatrice d’intimité, mais pas Denis Côté.

C’est une mode. C’est quelque chose qui est recommandé, mais qui n’est pas obligatoire , lance-t-il, tranchant. Il préfère plutôt miser sur la confiance nouée entre les actrices et l’équipe de tournage.

« Si j’ai besoin d’une personne comme ça sur mon plateau parce que je n’ai pas la confiance de mes actrices, pourquoi est-ce que je fais ce projet-là? » — Une citation de Denis Côté, réalisateur

Le réalisateur de Répertoire des villes disparues et d'Hygiène sociale rappelle que chaque scène de sexualité ou de nudité doit être clairement indiquée dans les contrats des actrices et des acteurs, en plus d’être approuvée par l’Union des Artistes.

Je crois qu’on a déjà énormément de garde-fous, ce qui fait que je n’ai pas besoin d’inviter quelqu’un qu’on ne connaît pas et qui va arriver comme ça sur le plateau, un vendredi matin .

Un été comme ça explore le thème de l'hypersexualité féminine. Photo : Lou Scamble

Un film sans jugement et sans morale

Denis Côté a décidé de se mettre le nez dans la sexualité féminine après avoir constaté qu’il avait de la difficulté à nommer plusieurs films québécois récents abordant de front la sexualité et montrant explicitement de la nudité

Pourquoi? , se demande-t-il. Est-ce qu’on est prude, est-ce qu’on s’en désintéresse? Est-ce peu financé?

Sans vouloir faire un film de cul québécois , le réalisateur explique qu’il voulait plutôt explorer l’hypersexualité et ses tabous.

Il confie toutefois être tombé amoureux de ses personnages , ce qui a influencé la direction du film. Je les ai complexifiés, et j’ai perdu tout désir de provocation ou de faire quelque chose de choc .

« La nudité et la sexualité deviennent tranquillement secondaires dans le film, qui devient seulement un film sur la parole des femmes. » — Une citation de Denis Côté, réalisateur

Denis Côté n'en est pas à sa première Berlinale. Ici, il présente son film Répertoire des villes disparues à la 69e Berlinale, en 2019. Photo : Getty Images / Thomas Niedermueller

Selon le cinéaste, Un été comme ça est avant tout un film sur le fait d’apprendre à s’aimer, non seulement en tant que femme, mais aussi en tant qu’humain.

Denis Côté aime explorer ce qu’il ne connaît pas, ou même ce qui ne l’intéresse pas du tout. C’est, selon lui, le remède par excellence pour éviter de réaliser un film sociologisant , qui prétend apporter des réponses entières à des questions complexes.

Il promet donc un film volontairement vague et flou, qui avance dans le noir, qui cherche des réponses, et qui pose des questions.

Ce n’est pas un cinéaste homme qui vient vous donner des réponses sur les "pseudoproblèmes" du désir féminin , assure-t-il.

Pas de prix pour Denis Côté à la Berlinale

Un été comme ça, qui était en lice pour la 72e Berlinale, ne s’est finalement pas mérité de prix. Le réalisateur Denis Côté en était à sa quatrième participation.

C’est plutôt le film Alcarràs, de la réalisatrice espagnole Carla Simón, qui a remporté l’Ours d’or.

Le reste du palmarès est quasi exclusivement féminin, avec un prix de la meilleure réalisation attribué à la Française Claire Denis, pour Avec amour et acharnement, et un prix non genré de la meilleure interprétation décerné à l'actrice germano-turque Meltem Kaptan.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer  (Nouvelle fenêtre) , reporter culturelle à l'émission le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.