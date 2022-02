Une Albertaine au coeur d’un projet de production d’hydrogène plus vert et abordable

Pour Erin Bobicki, l’hydrogène est une ressource clé du développement énergétique en Alberta. Son projet de réacteur à micro-ondes visant à en produire en masse de manière écologique et abordable pourra peut-être changer la donne de cette industrie dans l’atteinte des cibles de carboneutralité.

Il faut comprendre qu’il y a beaucoup d’hydrogène produit et utilisé en Alberta , fait savoir d’emblée la professeure agrégée à la faculté d’ingénierie de l’Université de l’Alberta. Sa principale fonction est pour les procédés industriels de la valorisation du pétrole.

Une entreprise peut, par exemple, consommer jusqu’à 10 000 kilogrammes d’hydrogène par heure pour transformer son bitume en diesel ou en pétrole, cite-t-elle.

Le reformage du méthane à la vapeur est la méthode de production d’hydrogène privilégiée par les gros consommateurs et producteurs , selon Erin Bobicki. Par contre, ce procédé d’hydrogène gris est polluant.

L’autre méthode populaire de production d’hydrogène - qui est, en théorie, la plus écologique de toutes - utilise l'électricité pour séparer l’oxygène et l’hydrogène de l’eau par électrolyse.

Néanmoins, rapporte la professeur de l’Université de l'Alberta, cet hydrogène vert est très énergivore et peut entraîner des émissions de gaz à effet de serre, car l'électricité n'est pas produite à partir de sources renouvelables partout.

Nous utilisons près de 80 % moins d’électricité que le procédé d’hydrogène vert, ce qui fait que nous avons une émission de gaz à effet de serre plus basse , compare Erin Bobicki. De plus, aucune eau n’est nécessaire à la technologie de réacteur.

L’invention conceptualisée par Erin Bobicki et, entre autres, Murray Thompson, un professeur à la faculté de génie mécanique et industriel de l'Université de Toronto, est donc capable de combler coup sur coup les lacunes de ces méthodes de production tout en se positionnant comme fournisseur d’hydrogène pour les grands consommateurs d’hydrogène.

La production d'hydrogène est parfois classée en couleur, allant de vert, pour sa plus « propre », à noir. Le réacteur inventé en partie en Alberta produit, pour sa part, de l'hydrogène « turquoise », soit entre le bleu et le vert. Photo : Gracieuseté : Université de l'Alberta

Une technologie d’avenir?

Cette nouvelle technologie utilise des micro-ondes, un peu à l’instar de l’appareil électroménager, pour chauffer des particules.

Dans le cas de ce réacteur, le méthane fait office de nourriture.

Des micro-ondes à basse fréquence viennent alors exciter et craquer cet ingrédient clé du gaz naturel pour en faire du carbone solide et de l’hydrogène par pyrolyse.

L’avantage et la caractéristique la plus importante de ce procédé sont qu’il ne crée qu’un seul sous-produit, indique le professeur en ingénierie mécanique Walter Mérida, de l’Université de la Colombie-Britannique.

Au lieu de vous retrouver avec une molécule de dioxyde de carbone qui va dans l'atmosphère, vous vous retrouvez avec du carbone solide, [ce qui] réduit les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de l'hydrogène , dit-il.

Toutefois, cela est possible seulement si le carbone produit est utilisé.

Walter Mérida se montre confiant : Nous sommes dans l'une de ces situations, où, en résolvant un problème, c’est-à-dire, les émissions de CO 2 , nous pouvons en fait proposer de nouvelles idées commerciales pour utiliser certains des sous-produits plutôt que de simplement les enfouir sous terre ou de les stocker en utilisant d'autres déchets.

Erin Bobicki explique que ce noir de carbone peut être utilisé pour amender le sol, pour remplir les anciennes mines, faire des pneus ou comme substitut au charbon.

Le marché du carbone solide devrait atteindre environ 23 milliards de dollars d’ici 2026 et pourrait permettre de diversifier l’économie et de financer en retour des innovations technologiques vertes, selon l’équipe de recherche de Walter Mérida.

Je pense que l’hydrogène aura un gros rôle à jouer [dans la transition énergétique] , croit le chercheur. Si on regarde le dernier plan économique de la Colombie-Britannique, l’hydrogène a été identifié comme un des ingrédients clés pour une économie faible en carbone.

Déjà, en Alberta, ce type de production d’hydrogène prend de l’ampleur. Walter Mérida dirige actuellement un projet pour tester la capacité d’une centrale d’hydrogène à craquage thermique du méthane à Fort Saskatchewan.

Petit réacteur voit grand

Le réacteur d’essai conçu par l’équipe est capable de produire un seul kilogramme d’hydrogène par jour. Une quantité négligeable pour les besoins des pétrolières, mais Erin Bobicki a bon espoir d’arriver à améliorer l’invention afin d’en produire 200 kilogrammes quotidiennement d’ici la fin de l’année.

Nous pensons qu’il n’y a aucune limite fondamentale à cette évolutivité , précise-t-elle.

Cette adaptabilité du réacteur en fait aussi un produit alléchant pour les plus petites communautés, car elle éliminerait le besoin de pipelines pour acheminer l'hydrogène à des endroits plus reculés.

Le transport de l'hydrogène est dispendieux et difficile [...] et nous pensons être en mesure d'en produire [suffisamment] pour satisfaire les besoins des petits et grands consommateurs.

D'autre part, le réacteur deviendrait un outil clé face à la décarbonisation des carburants, comme le gaz naturel ouq le diesel. Nous pouvons imaginer qu'à long terme, l’hydrogène pourrait remplacer le gaz naturel pour chauffer une maison [...] ou le diesel pour l’industrie du camionnage , souligne Mme Bobicki.

Néanmoins, il reste encore du chemin à faire avant que l'hydrogène remplace en grande partie ces hydrocarbures. À certains endroits du monde, c’est jusqu’à 20 % d’hydrogène qui peut être mélangé actuellement , mentionne la chercheuse.

Alors, c’est plutôt une question de tester et de changer les systèmes, appareils et équipements pour s’adapter à l’hydrogène.

Cette invention a mené à la création de l’entreprise émergente Aurora Hydrogen. Erin Bobicki est à la recherche d’investisseurs pour que le projet prenne de l'ampleur.