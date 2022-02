« Je la joue all in », dit un camionneur qui occupe Ottawa

Lorsque j’ai quitté Louis Martin, il y a 20 jours, il n’y avait qu’une banderole avec le slogan « Fuck you Legault » sur la devanture de son camion. Aujourd’hui, le véhicule est tapissé de dessins. « C’est l’œuvre des enfants de mon coin, et ma blonde me les a apportés il y a quelques jours », dit le routier dont la barbe a poussé depuis notre dernière rencontre.

À notre premier rendez-vous dans son garage de la petite bourgade de Saint-Évariste, il ne savait pas combien de temps durerait son voyage. Il ne sait toujours pas quand il quittera la capitale fédérale. J’espère être capable de partir quand on aura retrouvé une vie normale , lance l’homme qui en est à sa première manifestation d’envergure.

Louis Martin, le matin de son départ vers Ottawa Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

Au début du mouvement, il y a trois semaines, les camionneurs manifestaient contre la vaccination obligatoire imposée à ceux qui traversent la frontière. Ils demandent maintenant la fin de toutes les restrictions sanitaires. Avec l’adoption de la Loi sur les mesures d’urgence, cependant, le gouvernement libéral ne donne aucune indication qu’il a l’intention de céder. Au contraire.

Mercredi, la police d’Ottawa a distribué des avis indiquant aux camionneurs qu’ils doivent quitter les lieux immédiatement. En restant sur place, Louis Martin commet maintenant une infraction criminelle et pourrait être arrêté.

« Le jeu en vaut la chandelle. Je suis prêt à prendre le risque. Dans ma tête, si on ne gagne pas cette bataille, on est foutus d’une manière ou d’une autre. Je la joue all in. » — Une citation de Le camionneur Louis Martin

En pleine discussion avec M. Martin, un individu cogne à sa porte pour lui livrer un paquet de feuilles sur lesquelles sont imprimées des articles de loi qui contrediraient la Loi sur les mesures d'urgence. On lui demande de les coller sur son pare-brise. L’organisation du convoi a une équipe d’avocats qui vérifient les avis comme celui que j'ai reçu ce matin , explique-t-il. On est très informés.

Le camion de l'entrepreneur est stationné directement devant le Centre Rideau. Le centre commercial est aujourd’hui fermé en raison de l’occupation des camionneurs. Je lui demande s’il n’y a pas une contradiction à manifester pour continuer de travailler en empêchant d’autres personnes de gagner leur vie.

On ne peut pas plaire à tout le monde , dit-il, assis dans la cabine de son camion qui est devenue sa maison. Ça fait deux ans que notre quotidien a changé. C’est un mal nécessaire. Et il ne faut pas oublier tous ces gens qui viennent nous remercier pour ce que l’on fait.

Je lui fais tout de même remarquer qu’il y a eu plusieurs accrochages entre manifestants et journalistes. Notre mouvement est pacifique, mais après trois semaines, la fatigue s’installe , admet-il. Les épisodes de violence sont des événements isolés. Malheureusement, plus il y a de personnes dans un groupe, moins on a le contrôle.

Trop peu, trop tard

Au cours des derniers jours, le gouvernement fédéral a annoncé que les voyageurs adéquatement vaccinés ne seront plus obligés de présenter un test PCR de dépistage à compter du 28 février. Les provinces ont aussi procédé à des allègements, et d'autres sont à venir au cours des prochaines semaines. Mais pour Louis Martin et les autres camionneurs qui participent à l’occupation, c’est trop peu, trop tard.

On l’a déjà entendu, ce message-là, et on a vu ce que ç’a donné , lance-t-il. À mon avis, c’est juste pour gagner du temps. Ce n’est pas compliqué, nous avons une seule demande : la fin de toutes les mesures sanitaires.

Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a dit mercredi que son gouvernement agira avec détermination et fermeté pour libérer tous les endroits qui font l'objet de blocages de la part des manifestants contre les restrictions sanitaires. Pour Louis Martin et les autres camionneurs, la Loi sur les mesures d’urgence n’est tout simplement pas applicable.