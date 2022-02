Incendie mortel à Pimicikamak : Heather Stefanson veut prévenir d’autres tragédies

Du fond de mon cœur, en tant que mère, je ne peux pas imaginer ce que vous vivez aujourd’hui, avec la perte de ces trois anges , a déclaré la première ministre.

Nous sommes ici pour vous aider à guérir. Nous sommes là pour vous aider à traverser cette période absolument horrible et tragique , a poursuivi Mme Stefanson.

Les enfants décédés avaient 2 ans, 13 ans et 17 ans. Quatre autres personnes ont réussi à se sauver du brasier, dans cette communauté située à plus de 700 kilomètres au nord de Winnipeg.

La première ministre Heather Stefanson et le ministre de la Réconciliation avec les Autochtones et des Relations avec le nord du Manitoba, Alan Lagimodiere, ont rencontré le chef de Pimicikamak, David Monias, les membres de la communauté et la famille des défunts.

Mme Stefanson a affirmé qu’il s’agissait de sa première visite dans une Première Nation depuis son élection, en novembre.

Le grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas, et le grand chef originaire de Pimicikamak qui représente les Premières Nations du Nord, Garrison Settee, se sont joints à la première ministre.

Heather Stefanson indique vouloir prévenir de telles tragédies à l'avenir.

« C’est absolument horrible que ça se soit produit. Et nous voulons nous assurer que ça ne se reproduise pas. » — Une citation de Heather Stefanson, première ministre du Manitoba

Une étude de Statistique Canada indique que les membres des Premières Nations vivant dans leurs communautés courent 10 fois plus de risque de mourir dans un incendie que les personnes vivant ailleurs.

Le chef de Pimicikamak, David Monias, fait valoir que cet incendie mortel montre qu’un soutien au logement est nécessaire dans sa communauté. David Monias interpelle le gouvernement fédéral à ce sujet.