Rose-Marie Perreault dans la série Germinal : c’est le succès en France

La série de six épisodes a remporté le prix du public au festival Séries Mania et jouit de cotes d’écoute atteignant les cinq millions de téléspectateurs en France. Dès le 26 février, elle prendra l’antenne sur ICI TÉLÉ les samedis à 21 h puis en rattrapage sur ICI TOU.TV.

La comédienne Rose-Marie Perreault y interprète le rôle de Catherine Maheu qui travaille dans la mine, tout comme son père. Même si dans le roman de Zola, son personnage n’y tenait pas un grand rôle, la comédienne confiait à l’émission En direct, que le scénariste Julien Lilti a tenu à faire une plus grande place aux personnages féminins : Ça se passe à la fin des années 1800, donc on est loin du féminisme d’aujourd’hui, mais Catherine, on peut dire que c’est une espèce de pionnière du mouvement féministe qu’on connaît aujourd’hui.

Germinal sera présenté à ICI TÉLÉ dès le 26 février. Photo : ©thibault grabherr - ftv - banijay / Thibault Grabherr

Angoisse et incertitude

La comédienne reconnaît qu’il s’agissait d’un beau défi pour elle d’aller tourner en France, mais qui apportait avec lui, son lot d’angoisse et d’incertitude : Tout ça s’est fait très vite. J’ai eu le rôle et je partais un mois plus tard dans le nord de la France pour tourner. Il y avait aussi l’inquiétude de ne pas être à la hauteur. On sait que c’est un monument littéraire, je rejoignais une brochette d’acteurs assez connus là-bas. J’avais quelques craintes, mais tout s’est tellement bien déroulé. J’ai passé, je pense, au total, cinq mois de tournages. J’ai pu prendre mes aises, on était dirigé par un réalisateur génial, David Hourrègue.

Adopter l’accent français

Pour les besoins du tournage, Rose-Marie Perreault a dû apprendre à maîtriser l’accent français de France. Elle a suivi des cours et s’est obligée à l’adopter en totalité dès son arrivée : Je me suis dit, ça va être complètement dissonant si je me mets à parler en québécois entre les prises et en accent français de France au moment du tournage, donc j’ai pris l’accent français de France tout au long de mon voyage pour le perfectionner, le travailler.

La distribution compte aussi un autre québécois : Aliocha Schneider. Bien qu’heureux de se retrouver sur le même plateau, les deux comédiens n’ont toutefois pas tourné beaucoup de scènes ensemble.

La série Germinal a remporté du succès en France. Photo : France Télévisions

Moderniser l’oeuvre d’Émile Zola

La comédienne se réjouit du succès remporté par la série : C’est vraiment une belle reconnaissance, une belle fierté justement parce que là, l'œuvre de Zola a tellement été appréciée, ensuite le film que Claude Berri avait fait dans les années 90, je pense que nous, on arrive avec un autre souffle un peu plus moderne.