Un record de participation pour le 15 km des Pichous pour célébrer son retour

Après deux ans d'absence en raison de la pandémie, la course des Pichous battra un record de participation le 12 mars, avec 2700 coureurs et marcheurs inscrits.

Les 300 nouvelles places annoncées récemment par l’organisation ont rapidement trouvé preneurs. Les inscriptions, ouvertes lundi en début d’après-midi, ont été fermées mercredi vers 20 h.

La 54e édition de l’épreuve de 15 kilomètres entre Jonquière et Chicoutimi comptera 2200 coureurs et 500 marcheurs.

L’ajout de nouvelles inscriptions a été rendu possible en récupérant les dossards de participants qui avaient demandé un remboursement, lors du premier report en 2020 en raison de la pandémie.

Ce record de participation réjouit le président de l’événement, Mario Boily. C’est sûr qu’on s’attendait à un succès, du fait que les coureurs sont très, très, très avides d’avoir leur première course, ça fait quand même deux ans qu’on reporte la course des Pichous , a-t-il souligné en entrevue, mercredi soir.

Le soulagement est également grand pour le responsable de la course de pouvoir enfin tenir l’épreuve après les annulations qui ont menacé la survie de l’organisme à but non lucratif.

Après avoir annoncé l’annulation de l’édition 2022 en septembre, puis avoir confirmé le retour de l’événement le mois suivant, Mario Boily a craint au plus fort de la cinquième vague que la traditionnelle course printanière ne puisse encore une fois avoir lieu.

« On n’y croyait plus, avec les restrictions très sévères, dans le temps des Fêtes. On a dit :"Non, non, non, on l’aura jamais." Puis en fin de compte, on l’a eu! Et là [c’est] les bouchées doubles, c’est certain qu’il nous reste moins de temps, moins de trois semaines. Ça fait qu’il faut aller de l’avant. » — Une citation de Mario Boily

Une logistique importante

La logistique en prévision de la préparation de l’événement demeure importante. Dix-huit autobus, soit le double prévu, devront être nolisés pour transporter les participants de la Zone portuaire de Chicoutimi au point de départ, à la Cité Saint-François, à Jonquière.

Mario Boily venait d’avoir la confirmation mercredi que les autobus auront une capacité maximum de 50 %. La date joue contre l’événement encore cette année, regrette-t-il, causant un casse-tête aux organisateurs.

En 2020, ils nous avaient cancellé deux jours avant la tenue de l’événement, puis là c’est deux jours après. Deux jours après notre course, il n’y aura plus aucune mesure , ironise-t-il, alors que le passeport vaccinal ne sera plus exigé dans les lieux publics et événements à partir du 14 mars.

D’ici le 12 mars, l’organisation devra aussi trouver un moyen de garder au froid la collation qui sera remise aux participants avec leur médaille, au lieu du traditionnel repas chaud, alors que le hangar de la Zone portuaire est toujours utilisé comme centre de dépistage.

Les participants pourront récupérer leur dossard chez Rocoto Toyota dans la semaine qui précède la course. Les participants de la région sont invités à le récupérer en majorité en semaine, alors que les participants de l’extérieur récupéreront leur dossard le matin de l’événement.

De légers surplus en vue

Après avoir craint pour la survie de l’événement après les reports successifs, Mario Boily a bon espoir que l’organisme recouvre une santé financière. Avec tous les calculs qu’on a faits, on devrait éponger notre déficit au complet. On devrait se ramasser avec un léger surplus , a-t-il indiqué.

Mario Boily dit avoir maintenant l’esprit en paix et songe à passer le flambeau, après 17 ans à la présidence de l’événement. L'édition 2023 devrait être sa dernière à la tête de l'organisme.

Ça me faisait de quoi, je ne voulais pas laisser les Pichous dans le marasme. J’ai dit: "Je vais remonter les Pichous, puis quand je vais le redonner à quelqu’un, bien il va être en santé et il va être prêt à continuer."

Première course samedi à Saint-Bruno

Par ailleurs, la première épreuve du circuit régional de la Coupe Autocar Jeannois aura lieu samedi matin à Saint-Bruno. Le départ pour le 1 km et le 3 km se fera à 10 h alors qu'il se donnera à 10 h 30 pour le 5 km et le 10 km. Les inscriptions se font en ligne jusqu'à jeudi 18 h.

Ce sera aussi l'occasion pour les coureurs d'emprunter un tout nouveau parcours. Le 15 km des Pichous constituera la 2e épreuve de la saison. La Saint-Nazaire suivra le 9 avril.

Contrairement aux deux années précédentes, une saison complète est espérée.

