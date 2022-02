À la fatigue liée aux restrictions sanitaires et économiques, les pressions sur les prix de l’essence, des aliments et des biens en général suscitent beaucoup d’inquiétude et de stress.

Je reçois, comme d’autres journalistes, des dizaines, voire des centaines de commentaires tous les jours de la part du public. Beaucoup de gens m’expriment leur mécontentement quant à l’inflation et se disent franchement choqués par la hausse des tarifs d’électricité, des prix des aliments à l’épicerie, des prix de l’essence, maintenant à 1,70 $ le litre d’ordinaire.

Plusieurs me rappellent que leur salaire n’augmente pas aussi rapidement que l’inflation. Et ils ont raison. L’inflation est à 5,1 %, selon la dernière publication de Statistique Canada, alors que la hausse du salaire moyen depuis 12 mois plafonne à 2,4 %.

Les retraités aussi constatent que la hausse de leurs revenus est plus faible que l’inflation. L’indexation des rentes du Régime de rentes du Québec RRQ en 2021 est de 2,7 %, parce que l’organisme appuie son calcul sur l’inflation d’octobre 2020 à octobre 2021.

Et la hausse des montants de la pension de la Sécurité de la vieillesse fédérale est de 1,1 % au premier trimestre de 2022, parce que le calcul est fait tous les trois mois. À long terme, l’indexation des rentes suit l’inflation. Mais à court terme, il y a un décalage entre la hausse des revenus des citoyens et la hausse des prix à la consommation.

L'impuissance d'une partie de la population

Une bonne partie de la population est tout à fait impuissante devant cette hausse des coûts, notamment les retraités. L’accélération de la hausse des prix est tout de même difficilement soutenable pour beaucoup de ménages qui doivent composer avec une majoration importante des prix de plusieurs produits essentiels.

Derrière le taux d’inflation à 5,1 %, un sommet depuis 1991, les prix des aliments montent encore plus rapidement : hausses de 7,4 % des produits de boulangerie depuis un an, de 7,9 % pour le poisson, de 8,2 % pour les fruits frais, de 9 % pour le poulet et de 13 % pour le boeuf.

Le coût du transport a monté de 8,3 % avec le prix de l’essence qui est en hausse de 31,7 %. Les tensions géopolitiques qui secouent la Russie et l’Ukraine pourraient pousser le prix du baril de pétrole à 100 $ US, voire à 120 $ US, puis le litre d’essence à 2 $.

Ce qui choque le portefeuille des ménages, c’est que cette hausse est brutale. Nous sommes passés d’un taux d’inflation de 1 % en janvier 2021 à un taux de plus de 5 % en janvier 2022. C’est une croissance radicale. Sachant que 75 % des contribuables québécois ne gagnent pas plus de 50 000 $ par année, il est indéniable que les hausses de prix ont un effet réel sur les finances des gens.

Comment en sommes-nous arrivés là?

À n’en pas douter, les milliers de milliards de dollars injectés par les gouvernements dans l’économie ont contribué à faire monter l’inflation. Ces soutiens étaient nécessaires pour aider les millions de personnes touchées par la crise économique. Mais l’ampleur de ces soutiens, notamment le plan de près de 2000 milliards de dollars américains de Joe Biden aux États-Unis, semble avoir contribué à accélérer l’inflation.

Aujourd’hui, ces soutiens ont été, pour l’essentiel, retirés, bien qu’il y ait encore un peu d’aide qui soit accordée aux personnes touchées par les mesures sanitaires.

Cette inflation est aussi poussée par la forte reprise de l’économie. La demande pour rénover sa maison, pour changer les meubles du salon ou refaire son terrassement a été forte depuis le début de la pandémie. Les ménages ont subitement déplacé leurs épargnes vers les biens, ce qui fait qu’on se retrouve, encore aujourd’hui, avec une demande qui dépasse l’offre, ce qui est venu créer un déséquilibre économique majeur.

La demande est forte et il faut du temps à l’offre pour la rattraper. Les conteneurs, notamment à Vancouver, s’accumulent et s’entassent, et les chaînes d’approvisionnement sont déréglées.

Selon Lili Fortin, présidente de la chaîne Tristan, qui a participé à une émission spéciale de Zone économie mercredi soir, ce qui mettait auparavant 30 jours à arriver par bateau met maintenant 65 jours. Et un conteneur qui valait de 3000 $ à 4000 $ peut monter jusqu’à 28 000 $ en ce moment.

La clé pour stopper l’inflation, c’est de réduire l’écart entre l’offre et la demande. Cela pourrait éventuellement se produire quelque part en 2022, si la demande est ralentie par des hausses de taux d’intérêt et si les chaînes d’approvisionnement se redressent.

Tous les économistes affirment que la Banque du Canada va augmenter son taux directeur dès le 2 mars. La Réserve fédérale en fera autant le 16 mars. Plusieurs hausses sont à prévoir d’ici la fin de l’année et en 2023, selon les prévisionnistes.

L’inflation devrait grimper encore dans les prochains mois, notamment avec la hausse des prix des produits laitiers qui est entrée en vigueur le 1er février, une hausse de plus de 8 % au Canada.

Préoccupation numéro 1 : le pouvoir d’achat

La première préoccupation des gens, bien avant la COVID-19, c’est leur pouvoir d’achat. C’est vrai aux États-Unis et en France, où l’enjeu de la hausse du coût de la vie est abordé largement et fréquemment dans les médias d’information. Chez nous, l'attention est largement portée sur la COVID-19 et ses effets sanitaires et économiques, mais on ne peut pas sous-estimer l’impact de l’inflation sur le quotidien des ménages.

Dans un sondage publié par la CIBC en début d’année, on apprenait que 66 % des Canadiens considéraient l’inflation comme leur première préoccupation. L’incertitude liée à la COVID-19 arrivait plus loin, au deuxième rang, à 36 %.

De plus, 37 % des personnes interrogées qui se sont endettées davantage en 2021 affirmaient que leurs dépenses dépassaient leurs revenus. Et seulement 27 % s’attendaient à ce que leur situation financière s’améliore en 2022.

L’angoisse financière que provoque l’inflation n’est pas négligeable. Elle est, en réalité, une préoccupation de tous les instants pour des millions de personnes dans ce pays qui se demandent comment elles vont faire pour arriver à combler leurs simples besoins de base, comme le logement, l’alimentation et le transport.

Manquer d’argent, avoir l’impression qu’on n’aura jamais les moyens de mieux vivre ou de réaliser certains objectifs, est extrêmement frustrant. Et avoir la sensation qu’on est incapable de changer les choses peut conduire à une forme de détresse. Se peut-il que cette perte de pouvoir d’achat vienne, également, alimenter la colère qui gronde ces jours-ci ?