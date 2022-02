De plus en plus d’incendies causés par des travaux de rénovation

Les travaux à chaud, des travaux qui produisent de la chaleur, des flammes ou des étincelles comme le sciage, le soudage et le meulage sont désormais la cause première des feux en milieu résidentiel. C'est du moins ce que le Service de sécurité incendie de Saint-Félicien, Saint-Prime et La Doré a constaté dans les cinq dernières années.