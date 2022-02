La crise des opioïdes au Yukon a déjà fait huit victimes depuis le 1er janvier 2022, c’est deux fois plus que sur toute l’année 2019. Depuis fin 2021, le territoire possède le plus haut taux de décès par opioïdes au Canada.

La coroner en chef, Heather Jones, admet que les derniers mois ont été particulièrement éprouvants.

« Faire face à des décès d'enfants, de personnes que je connais, de petits-enfants, alors que je fais aussi partie de la communauté... Avoir ce siège aux premières loges pour voir cette tragédie, ce à quoi elle ressemble, c’est absolument déchirant. » — Une citation de Heather Jones, coroner en chef du Yukon

Si elle occupe le poste de coroner en chef du Yukon depuis décembre 2016, cela fait plus de 20 ans qu’Heather Jones travaille pour le service, d’abord en tant que coroner communautaire, puis coroner en chef par intérim.

Quand elle a commencé au plus haut niveau, cela faisait quelques mois que la crise des opioïdes avait commencé à se frayer un chemin jusqu’au territoire. Au sud, la Colombie-Britannique a déclaré un état d’urgence sanitaire pour ces mêmes raisons.

Un tournant dès 2020

Depuis avril 2016, Heather Jones a vu 64 personnes succomber aux opioïdes. Autant de décès qu'elle juge évitables.

De sept décès en 2016 et 2017, le territoire est passé à 23 décès rien qu’en 2021. Pour elle, le virage de la crise a commencé à se faire ressentir en 2020, en même temps que s’installait la pandémie.

De nombreux Yukonnais sont en deuil après une série de surdoses mortelle depuis le premier janvier dernier. Photo : Radio-Canada / Anna Desmarais

Cette année-là dix personnes ont succombé, et selon Mme Jones, le profil des victimes a changé. Notre âge moyen a chuté à 32 ans , alors qu’il était de 44 ans entre 2016 et 2019.

L’année dernière est à ce jour la pire année, celle qui a vu une énorme augmentation de décès, explique la coroner. Et les six premières semaines de 2022 inquiètent aussi la scientifique.

C’est encore tôt dans l’année, mais ces cas [de surdoses mortelles] représentent 50 % des décès sur lesquels nous enquêtons depuis janvier.

Là encore, le profil est différent : l’âge moyen est tombé à 30 ans et pour la première fois depuis 2016, les femmes sont davantage représentées parmi les victimes.

Mme Jones ne cache pas son inquiétude, d’autant plus que selon elle la drogue qui se rend jusqu’au Yukon est plus toxique dernièrement, avec de plus en plus de benzodiazépines qui se retrouvent dans l’approvisionnement.

Abandonner les jugements

Elle espère aussi que la stigmatisation autour des opioïdes change, mais elle pense que le chemin est encore long.

« Tant que nous continuons à stigmatiser ou à juger ces personnes, nous affectons également le processus de deuil des personnes qui sont laissées derrière. » — Une citation de Heather Jones, coroner en chef du Yukon

La coroner croit aussi que renoncer aux jugements pourrait faire une différence pour ceux qui survivent aux opioïdes, leur permettant de demander plus facilement de l’aide.

Malgré les drames, la déclaration de l’état d’urgence sanitaire lui donne cependant l’espoir que le Yukon trouve des solutions. Elle cite notamment l'approvisionnement en substances sûres et même faire un pas vers la décriminalisation de petites quantités de drogue pour les personnes dépendantes.

Nous avons tendance à être uniques dans notre façon de vivre et de fonctionner ici. J'espère que nous pourrons trouver un moyen unique de faire à nouveau la différence.

Et pour elle, toute la communauté doit s’y mettre, car tout le monde est touché par la crise.