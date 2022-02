Des écussons d’extrême droite parmi les armes saisies à Coutts

Le Réseau canadien de prévention contre la haine a tweeté lundi que l'équipement saisi par la police à Coutts comprend un gilet par balle avec des écussons en diagonale, représentatifs du groupe Diagolon.

Selon le professeur associé à l’Université de Moncton, David Hoffman, les membres de Diagolon rêvent de créer un pays suprémaciste blanc comprenant des États américains et des provinces canadiennes, allant de l’Alaska à la Floride, soit des parties de l’Amérique du Nord qu'ils considèrent comme ouverte à leurs idéologies d'extrême droite et ils veulent accomplir cela par la violence.

Ils mélangent plusieurs aspects antisémites, antigouvernementaux, antifédéraux et encouragent leurs membres à s'engager de manière violente pour atteindre ces objectifs.

David Hoffman dit que ce type de groupe est en croissance au pays.

Il s’agit d’un groupe néo-fasciste. Ce type d’organisation est une préoccupation croissante au Canada pour les responsables de la sécurité publique. C'est ce qu'on appelle un groupe paramilitaire de style américain ou un mouvement de milice, qui historiquement a été l'un des principaux moteurs et causes de la violence d'extrême droite aux États-Unis, explique l’expert.

Il ajoute que ce type de mouvement est relativement récent au Canada, mais que la pandémie a amené plus de gens à consulter de la désinformation sur les médias sociaux.

« Au Canada, nous n'avons vu aucune milice d'extrême droite de style paramilitaire jusqu'en 2016. Il s'agit donc d'un phénomène relativement nouveau. » — Une citation de David Hoffman, Université de Moncton

Selon le Réseau canadien de prévention contre la haine, beaucoup de membres prétendent qu’ils sont d'anciens militaires et beaucoup d'entre eux prétendent avoir une sorte de formation militaire. Il se donne l’apparence d’une milice et il y a eu beaucoup de discussions sur les armes , indique Elizabeth Simons, la directrice adjointe de l’organisme.

Le professeur associé de l’Université Mount Royal et criminologiste, Kelly Sundberg, croit que la saisie d'armes à feu et d'armes au poste frontalier de Coutts devrait être un signal d’alerte pour tous les politiciens du pays.

Je n'ai aucun doute que les manifestants les auraient utilisés. Je suis convaincu que nous aurions vu du sang couler si la Gendarmerie royale du Canada GRC et les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues , a-t-il déclaré.

Il blâme la hausse des mouvements extrémistes sur la désinformation, fortement propagée par les réseaux sociaux, mais aussi sur la classe politique.

Selon lui, les médias sociaux font que les citoyens restent coincés avec leurs propres biais puisque les plateformes ne leur offrent que des informations qui les gardent intéressés, les confortant dans leurs opinions.

Kelly Sunberg n’est pas plus tendre envers la classe politique. Selon lui, les libéraux et les conservateurs ont politisé la pandémie et adopté des clivages typiquement américains entre démocrates et républicains.

Ces discours qu’on voit beaucoup aux États-Unis ont traversé la frontière jusqu'au Canada. Il y a beaucoup de désinformation, de théories du complot et de politicaillerie , dit Kelly Sundberg.

Selon le professeur, les deux principaux partis canadiens contribuent à un environnement politique toxique , sans place pour le compromis.