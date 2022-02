Manifestations : le Service de police de la Ville d’Edmonton appelle au calme

Le chef de police d'Edmonton, Dale McFee, a tenu un point de presse mercredi après-midi pour faire le point de la situation. Ce que je demande et j’implore de la communauté et à tous les leaders [...] est de s’élever au-dessus de la colère pour que ceci se termine.

Il compare le climat actuel entourant ces manifestations à un feu, et déplore que certains y jettent de l’huile au lieu de l’eau pour l’éteindre. Nous n’avons pas besoin d’encore plus de division en ce moment [...] nous nous devons de baisser la température.

« Plus il y a de colère, plus il y a de manifestations et de contre-manifestations… et plus de chances que quelqu’un se blesse augmentent. » — Une citation de Dale McFee, chef, Service de police de la Ville d'Edmonton

Le chef du Service de police de la Ville d’Edmonton a fait le biland des manifestations des dernières semaines dans la capitale albertaine.

Il a dit comprendre la frustration des habitants du centre-ville envers le bruit et les troubles à la circulation, mais estime ne pas avoir été en mesure de faire plus.

Bien que l’injonction [temporaire contre les klaxons] était une requête sincère [...] elle ne nous donnait pas les mesures [efficaces] que les gens espéraient.

Dale McFee a souligné les autres pistes utilisées par la Ville dans sa stratégie de gestion des manifestants, comme la distribution de contravention, les avertissements verbaux ou la collecte d’informations pour faire un suivi.

La police a distribué dix contraventions et en enverra une soixantaine de plus par la poste. Neuf de ces contraventions étaient reliées à une infraction au bruit.

La présence de contre-manifestants la semaine dernière à Edmonton a fait aussi l’objet de questions pour l’Service de police de la Ville d’Edmonton EPS . Le commissaire du service, Dean Hilton, a admis son inquiétude devant une éventuelle confrontation entre les deux groupes et cela explique, selon lui, la décision de la police à les déplacer rapidement.

Notre réaction est basée, en partie, sur le fait qu’un groupe de manifestants pouvait se déplacer dans cette zone pour affronter les individus bloquant la route.

Le chef de police, Dale McFee, a ajouté que les contre-manifestants posaient aussi un risque pour la circulation et les accidents. Le plus important est d’assurer la sécurité de tous [...] C’est pourquoi nous essayons de faire circuler les gens le plus possible.

Le service de police d'Edmonton a aussi signalé l’arrivée probable d’un quatrième convoi de manifestants au centre-ville d’Edmonton ce week-end.