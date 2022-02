La fin des tests PCR bien reçue par l’industrie du voyage dans la région

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a annoncé mardi que les voyageurs adéquatement vaccinés pourront présenter un test antigénique au lieu d’un test PCR à leur arrivée au Canada. Ces tests sont moins coûteux et plus faciles à obtenir pour les voyageurs.

Depuis deux jours, les appels affluent à l'agence de voyages Carpe Diem – Voyages Paradis Saguenay.

Ça réserve énormément, je vous dirais, a souligné la copropriétaire, Audrey Dufour. C'est fou, très fou, vraiment.

À son avis, les tests rapides sont plus faciles à trouver que les tests PCR pour les touristes québécois qui veulent revenir au pays.

La plupart des hôtels à destination, ils les ont sur le site. Si on parle, mettons de Cancun, si l'hôtel n'en fournit pas sur le site, à l'extérieur, il y en a. Il y a des laboratoires, tout ça , a-t-elle indiqué.

En revanche, en ce qui concerne les touristes qui proviennent de l'étranger, l'Association hôtellerie Saguenay-Lac-Saint-Jean ne croit pas que la mesure aura des effets immédiats.

À court terme, c'est peu probable, estime la directrice générale de l’association, Anne-Marie Boudreault. Mais à long terme, on se croise les doigts pour que ça amène des gens.

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec estime que ce sera certainement une barrière de moins pour les voyageurs étrangers qui souhaitent visiter le Canada.

Plus on est long-courrier, plus les vacances se planifient d'avance, a mentionné le président-directeur général de l’organisation, Martin Soucy. Ce qui est important, contrairement à l'année dernière, c'est que présentement, ils sont peut-être à planifier pour la prochaine saison estivale avec des conditions beaucoup plus faciles pour rentrer au Canada.

L'Alliance entend par ailleurs aller reconquérir la clientèle originaire de la France dans ses campagnes de promotion au cours des prochains mois.

D’après un reportage de Claude Bouchard