Allègements sanitaires : c’est reparti pour l’industrie du voyage

Les affaires reprennent de plus belle dans les agences de voyages. Avec les nouveaux allègements et la semaine de relâche qui approche, nombreux sont ceux qui attendaient le feu vert pour repartir vers d’autres horizons.

Dès le 28 février, les voyageurs canadiens adéquatement vaccinés n’auront plus besoin de passer un test PCR pour rentrer au pays. Seul un test antigénique sera requis. Les enfants de moins de 12 ans n’auront plus besoin de se confiner à leur retour.

Les nouveaux allègements annoncés par le gouvernement fédéral ont fait sonner le téléphone dans les agences de voyages. Le vice-président de Voyages Arc-en-ciel, Justin Bordeleau confie : Ça rend les projets de destination Sud possibles pour la semaine de relâche. Et bien sûr, ça envoie un message positif à l’ensemble des voyageurs.

Les voyagistes gardent à l’esprit que la situation peut changer rapidement. La propriétaire de Club Voyage Super Soleil, Hélène Morissette reste prudente : On s’attend à tout, on ne peut pas prévoir, on n’a pas de boule de cristal. Mais on est très, très confiant parce qu’on a déjà un pas de fait avec 2020. On est vacciné.

La fin du test PCR, un poids financier de moins

Conseillère en voyage à l’agence J’ai mon voyage, Anna Caron, expliquait à l’émission En direct que l’abandon du test PCR représente un net avantage pour les voyageurs : Les tests PCR, ça peut tourner aux alentours de 100 $ US dans le Sud. Pour une famille, c’est un budget supplémentaire.

L’appel du Sud

Le Mexique, la République dominicaine, la Jamaïque, Cuba sont des destinations prisées pour la plupart des voyageurs

« Ce qu’ils veulent, c’est du soleil, se reposer, sentir la mer à nouveau. » — Une citation de Anna Caron, conseillère en voyage pour J’ai mon voyage.

La conseillère suggère de réserver dès maintenant pour les vacances estivales puisqu’il y a moins de vols disponibles que par les années passées.