PFR lance un appel à Saint-Prime et à La Doré pour loger des travailleurs étrangers

Ce sont les pénuries de logements et de main-d'oeuvre qui incitent maintenant les entreprises à faire preuve de créativité pour l'accueil de travailleurs étrangers.

On pense que c'est le meilleur modèle actuellement pour cette vague de travailleurs là. Ça va faciliter leur intégration dans la communauté, mais ça va aussi augmenter le contact et ça ne crée pas non plus des îlots de travailleurs étrangers. C'est la voie qu'on veut emprunter , a expliqué Louis Bouchard, directeur principal aux affaires publiques et relations gouvernementales pour le Canada chez Produits forestiers Résolu PFR .

L'entreprise espère accueillir, d'ici la fin de l'été, 25 travailleurs étrangers, dont 20 à l'usine de La Doré et cinq à l'usine de Saint-Prime. Les travailleurs bénéficieront d’un permis de travail de deux ans.

Des postes de journaliers vont être pourvus grâce à ces futurs employés, d'origine philippine ou africaine. Plusieurs de ces derniers parleraient d’ailleurs français.

Selon Louis Bouchard, ce serait la première fois que l’entreprise forestière engagerait à grande échelle des travailleurs étrangers dans la région. Des expériences semblables ont été concluantes en Abitibi-Témiscamingue.

Au total dans la région, une soixantaine de postes sont disponibles dans les installations de Produits forestiers Résolu PFR .

Louis Bouchard est le porte-parole de Produits Forestiers Résolu. Photo : Radio-Canada

Des maires intéressés

À Saint-Prime, l'initiative est accueillie positivement. En accueillant les gens, que ce soit dans le sous-sol de notre maison, ou en colocation, ça va permettre de créer un filet social, autour de ces personnes-là , a exprimé la mairesse, Marie-Noëlle Bhérer.

Alors que seulement 20 % des travailleurs de l'usine de La Doré demeurent dans la municipalité, le maire, Ghislain Laprise, aimerait que cet appel soit entendu par les citoyens, même si certaines réticences peuvent exister.

On le sait que ça peut ne pas être tout le temps facile, a indiqué Ghislain Laprise. On est des communautés où on n’est pas très accoutumé à avoir des personnes qui viennent de l'extérieur dans les petits villages comme ici. Donc, il va y avoir beaucoup de travail pour montrer aux citoyens que ça va fonctionner et que ça va marcher.

De plus en plus d’immigrants au Lac

Par ailleurs, le nombre d'immigrants devrait augmenter de façon importante au Lac-Saint-Jean, selon Portes ouvertes sur le Lac. L'organisme a accueilli 295 immigrants en 2021, ce qui est un record.

En date du 31 janvier, on a déjà accueilli 20 nouveaux immigrants sur le territoire, si on multiplie par 12, a-t-elle commencé à calculer. Habituellement, janvier n'est pas le moment où on reçoit le plus de nouveaux arrivants, alors ça va faire une continuité ou une ascension, mais je ne pense pas que ça va décroître , a envisagé la directrice générale de Portes ouvertes sur le Lac, Julie Gauthier.

Selon elle, les municipalités et les entreprises doivent s'inspirer de cette initiative et user de créativité pour mettre en oeuvre d'autres solutions pour accueillir les immigrants.

D'après un reportage de Laurie Gobeil