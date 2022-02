Plus de 20 % des dons canadiens récoltés pour les manifestants viennent de la C.-B.

Certaines informations du site GoSendGo ont été rendues momentanément disponibles au grand public à la suite d'une cyberattaque survenue dimanche soir. Le piratage illégal du site a permis de dévoiler l'identité de milliers de donateurs.

La fuite de données présentait leurs noms, leur pays de résidence, adresse courriel personnelle et code postal.

Les dons en provenance de la Colombie-Britannique se sont élevés à près de 924 000 $ US, sur un total d’environ 4 310 000 dollars américains à l’échelle du pays.

18 000 $ US, le don le plus élevé

La plus grande partie de ces dons étaient des contributions de moins de 100 $ US . Plus de 100 Britanno-Colombiens ont toutefois émis des contributions de plus de 1000 $ US.

Image du centre-ville d'Ottawa, le 15 février 2022. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

Le don le plus important de la province, d’une hauteur de 18 000 $ US, provient d’une adresse courriel menant à une compagnie de champ de tir de Langley.

Sur son site Internet, la compagnie The Range Langley a indiqué avoir fait une donation au convoi afin de participer pacifiquement à la démocratie .

Quelle qu'en soit la raison, certaines personnes pourraient rejeter nos croyances et notre soutien à cette cause. C’est leur droit. Nous nous battrons toujours pour défendre les droits de ceux qui ne sont pas d’accord avec nous et nous les encourageons à construire leurs propres croyances, plutôt que de se permettre de détruire les nôtres , peut-on lire sur la déclaration.

Les données piratées sont une estimation, car la compagnie GiveSendGo n’a pas validé les codes postaux et les donateurs auraient pu remplir leurs coordonnées avec de fausses informations.

Canadian Broadcasting Corporation CBC /Radio-Canada se garde de divulguer les noms des individus qui ont contribué au financement, à moins qu’ils aient confirmé indépendamment leur don ou qu’ils puissent être rejoints pour commenter leur geste.

55,7 % des donateurs proviennent des États-Unis

Sur les 8,4 millions de dollars américains de dons détaillés dans les données publiées, 4,3 millions provenaient du Canada, tandis que 3,6 millions provenaient des États-Unis.

Si les Canadiens ont donné plus d’argent, un plus grand nombre des dons rendus publics proviennent des États-Unis. C’est le cas de 55,7 % d’entre eux, tandis que 39 % proviennent du Canada.

Les donateurs ont été redirigés vers le site de sociofinancement GiveSendGo après que la campagne du convoi ait été retirée de la plateforme GoFundMe. La compagnie a expliqué sa décision par des preuves obtenues des forces de l’ordre que la manifestation allait à l’encontre de ses règles sur la violence et l’intimidation.

Le convoi de manifestants paralyse toujours le centre-ville de la capitale fédérale. Partis de la Colombie-Britannique le 23 janvier, ils sont arrivés à Ottawa le 28 janvier et certains n’ont pas bougé depuis. La police leur a lancé un ultimatum mercredi pour quitter les lieux.

Avec des informations de Alex Brockman, Albert Leung, Roberto Rocha, Rhianna Schmunk et Eva Uguen-Csenge