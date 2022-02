D’autres politiciens néo-écossais reçoivent des colis suspects

La GRC affirme que des colis ont été envoyés au bureau de la ministre des Travaux publics Kim Masland à Liverpool, ainsi qu’au député libéral Ronnie LeBlanc, à Clare.

Le député de Clare, Ronnie LeBlanc, à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse (archives). Photo : Radio-Canada

De son côté, la police d’Halifax mène une enquête sur un colis envoyé au bureau de la députée néo-démocrate Susan LeBlanc, à Dartmouth, mercredi.

Susan LeBlanc explique que les députés ont reçu la consigne de surveiller certains colis et que celui qu’elle a reçu répondait aux critères.

Elle n’a pas ouvert ce colis, mais raconte que son bureau a reçu un colis similaire en janvier et qu’il était rempli d’images troublantes et anti-vaccin .

Cet incident se produit une semaine après que des enveloppes et des colis suspects ont été reçus par des députés provinciaux et fédéraux. Les enveloppes envoyées au député conservateur de Nova-Ouest Chris d’Entremont et au député conservateur de South Shore-St. Margarets Rick Perkins contenaient des produits irritants.

Un porte-parole de la GRC dit que ces enquêtes sont encore en cours.