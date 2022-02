Pierre-Yves Lord met à l’honneur les livres pour enfants dans Conte pis raconte

Mis en ligne ce mercredi sur ICI Tou.tv, les 10 épisodes de 12 minutes mettent en avant celles et ceux qui contribuent à la créativité de la littérature jeunesse actuelle.

J’ai l’impression qu’au Québec il y a un écosystème de littérature dédiée aux jeunes qui a explosé dans les dernières années , explique Pierre-Yves Lord dans la bande-annonce de Conte pis raconte.

J’ai envie qu’on fête le livre, ajoute-t-il. Je veux qu’il occupe avec fierté la place qui lui revient dans la vie et le cœur de nos enfants.

Conte pis raconte mêle entrevues avec des auteurs et autrices réalisées par des enfants, rencontres avec des illustrateurs et des illustratrices dans leurs ateliers, suggestions de livres jeunesse et présentations de livres documentaires pour enfants par la comédienne Catherine Trudeau.